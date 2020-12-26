"Мы не воюем мясом". В СНБО не согласились с Зеленским по поводу всеобщей мобилизации

Генерал-майор назвал две причины, почему полная мобилизация не принесет желаемого результата

Заявление президента Владимира Зеленского о мобилизации и мужчин, и женщин в случае нападения России назвал нереалистичным заместитель секретаря СНБО генерал-майор Сергей Кривонос. Слова главы государства он прокомментировал в интервью изданию "Новое время".

Военный отметил, что окружение Зеленского убеждает, что мобилизовать женщин и мужчин, если у Путина решат наступать на Украину, вполне возможно, однако слова и практика не имеют ничего общего.

"Мы, которые это прошли и видели это в своих реалиях, — мы понимаем, что даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин — а обучены ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли эти люди это делать? Нет", — подчеркнул Кривонос.

Генерал-майор указал на то, что в 2014 году, когда Украина впервые столкнулась с военной агрессией РФ, огромное количество мобилизованных шли воевать, но еще больше граждан убегало от мобилизации. То же происходило в 2018 году, когда было введено военное положение. Одной из причин такой ситуации Кривонос назвал то, что в стране на должном уровне не поддерживается и не воспитывается патриотизм.

"Государство должно воспитывать этот мобилизационный резерв, и идеологически также. Это не за год достигается", – уверен он.

Есть и вторая причина, почему такая мобилизация невозможна на практике.

"Мы должны понимать, что, даже мобилизовав людей, мы их должны еще научить. Потому что мы же не воюем мясом, не бросаем людей десятками тысяч. С другой стороны, посмотрите на опыт армяно-азербайджанской войны. Она показала, что небольшое количество личного состава во взаимодействии с техникой при правильно спланированных операциях позволяет достичь высоких результатов. Поэтому огромное количество мобилизованных людей не решит вопрос способности противодействовать врагу", – добавил военный.

Напомним, в эксклюзивном интервью Фокусу президент заявил, что если Россия решит напасть на Украину, будет большая война.

"Мы никуда не уйдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины", – сообщил Владимир Зеленский.

Ранее Сергей Кривонос сообщил, что Украина не "потянет" войну одновременно на Донбассе и в Крыму, если захочет вернуть оккупированный полуостров силовым путем. Единственным способом вернуть Крым он считает усиление санкций против России.