В Одессе разобрали "хатынку бракосочетаний", установленную при Саакашвили. Тот не смолчал

Михеил Саакашвили назвал причастных к демонтажу домика "злобными и тупыми бандерлогами"

В Одессе демонтировали домик для быстрой регистрации брака, установленый Михеилом Саакашвили в бытность его главой ОГА в 2016 году, передает "Думская".

Здание, получившее в народе название "хатынка Саакашвили", разбирали под покровом ночи. Днем на месте, где был домик (возле облгосадминистрации), журналисты увидели только сотрудников КП "Горзелентрест", которые приводили в порядок клумбу. Куда увезли разобранный объект, пока неизвестно.

[ + – ] На месте "хатынки" перед облгосадминистрацией – пустая клумба Фото: "Думская"

По информации издания, за четыре года помещение не было зарегистрировано и не стояло на балансе ни в ОГА, ни в мэрии. Последние два года домик вообще не функционировал и начал разрушаться.

Еще в январе 2020 года в облгосадминистрации обсуждался вопрос переноса домика, пишет Depo.Одесса. Среди локаций, куда можно было бы определить этот объект, называли село Ивашков в Кодымском районе, на территории которого проводится ежегодный эко-этнофестиваль "Кодыма-фест".

"Мы обработаем всю необходимую документацию и юридические аспекты этого объекта. Для этого мы обратимся в Государственную архитектурно-строительную инспекцию в Одесской области. Цель проведенной работы заключается не в уничтожении культурного объекта, а в сохранении. Поэтому верным решением в этой истории станет согласование плана действий по проекту с городским советом. А уже потом передача объекта соответствующему району", – заявил тогда заместитель руководителя ОГА Денис Ванаш.

В свою очередь городской голова Одессы Геннадий Труханов предлагал перенести "хатынку" в парк Шевченко. А депутаты рекомендовали сделать в ней приемную.

Фото: Facebook/Mikheil Saakashvili

Презентуя домик, где брак можно было зарегистрировать в течение 24 часов, Саакашвили убеждал, что это временная конструкция, которая простоит всего три месяца. Бывший глава ОГА уже отреагировал на снос домика.

"Это было первое в Украине место, где по примеру Батуми и Лас-Вегаса, опыт которых мы копировали, можно было 24 часа в сутки оформить брак без лишних проволочек. Хатынка была бешено популярна и стала любимым местом не только одесситов, но и гостей города. Только очень злобные и тупые бандерлоги могли ополчиться на это место лишь потому, что оно было связано с моим именем", – написал политик в Фейсбуке.

Фото: Facebook/Mikheil Saakashvili

В сентябре 2020 года третий президент Грузии и глава исполкома Нацсовета реформ Михеил Саакашвили заявил, что готов быть премьер-министром Грузии не на полный срок, а на стабилизационный период.

Однако уже в ноябре он передумал, отметив, что его не интересует пост главы правительства, несмотря на показатели возглавляемой им партии "Единое национальное движение" (ЕНД) на прошедших в стране парламентских выборах, которая заняла второе место.