Майору, сбившему трех курсанток военного колледжа в Киеве, разрешили выйти под залог

Владимир Холодный, из-за которого девушки стали инвалидами, заявил, что вину признает, но не согласен компенсировать средства, потраченные на их лечение.

Шевченковский районный суд Киева установил для майора столичной Военно-медицинской академии Владимира Холодного, который 25 августа совершил наезд на группу учащихся этого вуза, залог в 168 тысяч гривен.

Как сообщает "Судебный репортер", суд изучил доказательства обвинения, в том числе и судебно-медицинские экспертизы пострадавших курсанток. По итогам заседания суд определил для обвиняемого меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток, с возможностью внесения вышеуказанного залога.

При этом, военный прокурор просил у суда назначить залог в размере 1 миллиона и 51 тысячи гривен. Адвокат Холодного заявил на суде, что у его подзащитного двое несовершеннолетних детей и подал ходатайство о переводе Холодного под домашний арест.

"В то же время адвокат девушек выступал против возможности выйти под залог, чтоб у обвиняемого не было шансов оказать давления на девушек через других сотрудников академии. Сам Холодный на это возразил, что был переведен на должность в академии за две недели до ДТП и не успел завести знакомств среди работников", – сообщается в публикации.

При этом, во время слушания обвиняемый заявил, что полностью признает свою вину в аварии и готов понести справедливое наказание.

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"Для меня приоритеты в жизни – это честь и совесть. То, что я совершил, я каюсь, и буду нести этот крест через всю свою жизнь. Я хочу извиниться перед всеми. Перед всеми, кто меня знает – мои друзья, знакомые", – заявил Холодный, когда ему предоставили слово. В то же время Холодный не согласился с гражданским иском о возмещении военному госпиталю расходов за лечение пострадавших, которые составили 249 тысяч гривен.

Следующее заседание по данному делу назначено на 25 января.

Отметим, что до этого суд не назначал майору Холодному альтернативу в виде залога, содержа его под стражей безальтернативно.

Напомним, 25 августа в столице Украины, будучи в состоянии алкогольного опьянения Владимир Холодный совершил умышленный наезд на группу курсанток, находившихся на территории учебного заведения, в результате которого три девушки возрастом 20-23 года получили тяжелые травмы, а двум из них пришлось ампутировать ноги.