Статистика коронавируса в Украине на 27 декабря: более 6 тысяч заболевших за сутки
В больницы с коронавирусом были госпитализированы 1 674 человек.
По состоянию на утро 27 декабря в Украине выявили 6 113 случаев COVID-19 (сутками ранее – 7 709). Среди заболевших – 277 ребенка и 153 медработника. Об этом говорится в утренних данных Минздрава в Telegram и системы мониторинга распространения вируса СНБО.
За последние сутки было госпитализировано 1674 человек, оправились от болезни 6 621, а умерли – 72 пациента.
За сутки, по данным МОЗ, было сделано 24978 тестирований, из которых 19543 ПЦР-тестов, а 5 435 – ИФА-тестов.
Всего за время пандемии с Украине заболели коронавирусом 1 025 989 человек, выздоровели – 658 538 человек, а умерли – 17 774 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 было обнаружено в Киеве – 718, Днепропетровской области – 537, Одесской – 515, Запорожской – 453 и Николаевской – 414.
Количество случаев коронавируса в регионах:
- г. Киев – 107 204 (718 новых случаев за сутки);
- Винницкая область — 21 960 (102)
- Волынская – 32 429 (129)
- Днепропетровская – 56893 (537)
- Донецкая – 34 929 (343)
- Житомирская область – 38 494 (275)
- Закарпатская область – 27 828 (102)
- Запорожская область – 51 703 (453);
- Ивано-Франковская – 42 828 (103);
- Киевская – 57 331 (389);
- Кировоградская – 8225 (20);
- Луганская – 9982 (76);
- Львовская – 59 798 (247);
- Николаевская – 29 531 (414);
- Одесская – 68962 (515);
- Полтавская – 34 600 (259);
- Ровенская – 40 295 (100);
- Сумская – 40 047 (199);
- Тернопольская – 33 452 (124);
- Харьковская – 67 868 (213);
- Херсонская – 17 067 (150);
- Хмельницкая – 38 378 (45);
- Черкасская – 37 617 (296);
- Черновицкая – 39422 (129);
- Черниговская – 29 146 (203).
По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 25 декабря среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 33,44% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 7 477. Тогда было проведено 24 144 ПЦР-тестов.