Статистика коронавируса в Украине на 27 декабря: более 6 тысяч заболевших за сутки

В больницы с коронавирусом были госпитализированы 1 674 человек.

По состоянию на утро 27 декабря в Украине выявили 6 113 случаев COVID-19 (сутками ранее – 7 709). Среди заболевших – 277 ребенка и 153 медработника. Об этом говорится в утренних данных Минздрава в Telegram и системы мониторинга распространения вируса СНБО.

За последние сутки было госпитализировано 1674 человек, оправились от болезни 6 621, а умерли – 72 пациента.

За сутки, по данным МОЗ, было сделано 24978 тестирований, из которых 19543 ПЦР-тестов, а 5 435 – ИФА-тестов.

Всего за время пандемии с Украине заболели коронавирусом 1 025 989 человек, выздоровели – 658 538 человек, а умерли – 17 774 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 было обнаружено в Киеве – 718, Днепропетровской области – 537, Одесской – 515, Запорожской – 453 и Николаевской – 414.

Количество случаев коронавируса в регионах:

г. Киев – 107 204 (718 новых случаев за сутки);

Винницкая область — 21 960 (102)

Волынская – 32 429 (129)

Днепропетровская – 56893 (537)

Донецкая – 34 929 (343)

Житомирская область – 38 494 (275)

Закарпатская область – 27 828 (102)

Запорожская область – 51 703 (453);

Ивано-Франковская – 42 828 (103);

Киевская – 57 331 (389);

Кировоградская – 8225 (20);

Луганская – 9982 (76);

Львовская – 59 798 (247);

Николаевская – 29 531 (414);

Одесская – 68962 (515);

Полтавская – 34 600 (259);

Ровенская – 40 295 (100);

Сумская – 40 047 (199);

Тернопольская – 33 452 (124);

Харьковская – 67 868 (213);

Херсонская – 17 067 (150);

Хмельницкая – 38 378 (45);

Черкасская – 37 617 (296);

Черновицкая – 39422 (129);

Черниговская – 29 146 (203).

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 25 декабря среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 33,44% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 7 477. Тогда было проведено 24 144 ПЦР-тестов.