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Статистика коронавируса в Украине на 27 декабря: более 6 тысяч заболевших за сутки

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Фото: Думская

В больницы с коронавирусом были госпитализированы 1 674 человек.

По состоянию на утро 27 декабря в Украине выявили 6 113 случаев COVID-19 (сутками ранее – 7 709). Среди заболевших – 277 ребенка и 153 медработника. Об этом говорится в утренних данных Минздрава в Telegram и системы мониторинга распространения вируса СНБО.

За последние сутки было госпитализировано 1674 человек, оправились от болезни 6 621, а умерли – 72 пациента.

За сутки, по данным МОЗ, было сделано 24978 тестирований, из которых 19543 ПЦР-тестов, а 5 435 – ИФА-тестов.

Всего за время пандемии с Украине заболели коронавирусом 1 025 989 человек, выздоровели – 658 538 человек, а умерли – 17 774 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 было обнаружено в Киеве – 718, Днепропетровской области – 537, Одесской – 515, Запорожской – 453 и Николаевской – 414.

Количество случаев коронавируса в регионах:

  • г. Киев – 107 204 (718 новых случаев за сутки);
  • Винницкая область — 21 960 (102)
  • Волынская – 32 429 (129)
  • Днепропетровская – 56893 (537)
  • Донецкая – 34 929 (343)
  • Житомирская область – 38 494 (275)
  • Закарпатская область – 27 828 (102)
  • Запорожская область – 51 703 (453);
  • Ивано-Франковская – 42 828 (103);
  • Киевская – 57 331 (389);
  • Кировоградская – 8225 (20);
  • Луганская – 9982 (76);
  • Львовская – 59 798 (247);
  • Николаевская – 29 531 (414);
  • Одесская – 68962 (515);
  • Полтавская – 34 600 (259);
  • Ровенская – 40 295 (100);
  • Сумская – 40 047 (199);
  • Тернопольская – 33 452 (124);
  • Харьковская – 67 868 (213);
  • Херсонская – 17 067 (150);
  • Хмельницкая – 38 378 (45);
  • Черкасская – 37 617 (296);
  • Черновицкая – 39422 (129);
  • Черниговская – 29 146 (203).

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 25 декабря среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 33,44% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 7 477. Тогда было проведено 24 144 ПЦР-тестов.