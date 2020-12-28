Погода в Украине на 28 декабря: сильные порывы ветра и гололед

Спасатели объявили I уровень опасности и призывают водителей быть крайне осторожными.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) на своем сайте опубликовала предупреждение об ухудшении погоды в Украине 28 декабря 2020 года. По их информации, в течение дня скорость ветра по стране будет достигать 15-20 м/с, а в южных, центральных, западных и северных областях страны ожидается гололед (I уровень опасности).

По Киевской области ситуация будет не лучше: утром и днем порывы ветра до 15-20 м/с и гололед (I уровень опасности).

По информации ГСЧС, в Карпатах порывы ветра могут достигать 25-30 м/с.

Спасатели предупреждают, что погодные условия могут ухудшить движение транспорта на отдельных участках дороги и призывают всех водителей соблюдать осторожность.

Напомним, недавно синоптик рассказал, что до 31 декабря ожидается постепенное снижение температуры воздуха по всей Украине, однако ожидать снега на Новый год не стоит.