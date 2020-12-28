Украина и дальше будет закупать лекарства от COVID-19 с недоказанной эффективностью, – Степанов

Степанов признал, что оба препарата, закупаемых Кабмином вопреки рекомендациям ВОЗ – это дорогостоящие лекарства.

Министерство здравоохранения продолжит покупать экспериментальные препараты, которые в Украине используют при лечении коронавируса Covid-19.

Об этом на ежедневном брифинге в понедельник, 28 декабря заявил министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая отвечая на просьбу журналистки прокомментировать заявление ВОЗ, о том, что Украине не следует тратить средства на закупку лекарств с недоказанной эффективностью.

"Насколько я понимаю речь идет о выделении средств на централизованную закупку лекарственных средств "Иммуноглобулин" и "Тоцилизумаб". Эти два лекарственные средства внесены в национальный протокол лечения (COVID-19 – ред.). Этот протокол лечения составляется ведущими специалистами нашей страны, лучшими специалистами, которые каждый день с утра и до вечера лечат украинцев, больных COVID-19, спасают их жизни", – ответил Степанов.

В отношении "Иммуноглобулина", по словам чиновника, "были проведены соответствующие клинические исследования в Украине, которые показали неплохой результат".

"Более того, почему мы закупаем их централизованно: и одно и другое лекарственные средства, на сегодняшний день – это дорогостоящие лекарства. И люди у которых есть такая возможность, а это достаточно небольшое количество людей, покупают их самостоятельно, чтобы лечиться", – отметил министр, подтвердив, что эти препараты им назначают врачи.

Степанов добавил, что "очень много ездит" по разным больницам Украины, общается с врачами, и наблюдает, что буквально все врачи имеют опыт применения этих препаратов и "очень хорошие результаты". Министр подчеркнул: "Если украинские специалисты, используя это, спасают жизни украинцев, то мы будем закупать и поставлять в больницы эти лекарственные средства для того, чтобы они и дальше спасали".

Напомним, на днях руководстве ВОЗ выразили глубокую обеспокоенность решением Кабмина выделить 125 млн гривен на закупку экспериментальных лекарств от COVID-19, и попросили правительство Украины не тратить на это деньги.