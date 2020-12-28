Россия может оккупировать еще шесть областей Украины, – Москаль

"Оттяпав еще пару областей", президент РФ намерен восстановить свой политический рейтинг, считает экс-глава Луганской ОВГА.

Экс-начальник милиции Крыма, бывший глава Луганской ОВГА и Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил в эфире канала "Apostrophe TV", что проект оккупанта под названием "Новороссия" ожидает своего продолжения и может обернуться для Украины потерей новых территорий.

"Проект "Новороссия" не закончился. Все думают, что это все. Проект "Новороссия" включал в себя: Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области. Вот это проект "Новороссия". Проект Суркова и проект Козака", – предупредил Москаль.

Речь идет о действующем заместителе главы Администрации президента РФ Дмитрие Козаке, и о бывшем личном помощнике президента России по вопросам сотрудничества с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией Владиславе Суркове.

"Естественно, я с тревогой смотрю на сообщения ГУР, Генштаба, что идут российские войска в Крыму в сторону Красноперекопска, Армянска. Это очень тревожный сигнал", – отметил Москаль. Экс-чиновник уточнил, что "оттяпав еще пару областей" Владимир Путин намерен опять восстановить свой политический рейтинг.

[ + – ] Видео: YouTube / Apostrophe TV

Ведущая "Apostrophe" Роксана Руно усомнилась в сказанном и уточнила у гостя программы: "Вы думаете они не оставили этот проект? Все же говорят, что он мертвый".

"Новороссия" – это не мертвый проект. Козак разговаривает с Ермаком, Ермак шепчет на ухо Зеленскому… Нет – это не мертвый проект. Вы посмотрите на результаты выборов. Почему сейчас запретили голосование в Луганской и Донецкой областях? Потому что там все голосуют за ОПЗЖ, за какой-то аморфный "Наш край", за Шария…", – заключил Москаль.

На днях президент РФ Владимир Путин заявил, что Российская Федерация будет наращивать поддержку ОРДЛО, причем не только в гуманитарной сфере.