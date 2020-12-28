Кривонос рассказал, кто из украинцев может получить право иметь дома стрелковое оружие

Чтобы получить право хранить дома стрелковое оружие, членам батальонов теробороны придется пройти проверку и соответствующую подготовку

В СНБО презентовали законопроект № 4504 "О Территориальной обороне Украины" и рассказали о намерении выдать членам батальонов теробороны стрелковое оружие для хранения дома. Об этом сообщил заместитель секретаря ведомства, генерал-майор Сергей Кривонос на пресс-конференции в ИА "Интерфакс-Украина".

В СНБО уверены, что система ТО Украины должна быть эффективной и современной, а законопроект – соответствовать стандартам НАТО. В его основу, среди прочего, заложено быстрое реагирование на внешние угрозы. Именно поэтому члены теробороны должны иметь дома стрелковое оружие.

"Непосредственно в законопроекте мы это предвидели, что проверенное, подготовленное, со всеми сертификатами соответствия оружие должно храниться у члена территориальной обороны дома. Это удовлетворяет максимальную скорость реакции в случае возникновения конфликтных проблем", – рассказал Кривонос. Он также отреагировал на возможные манипуляции по этому поводу.

"Уважаемые, 1,2 млн. единиц оружия находится на руках. Это не пугает определенных людей. А 80 тысяч на старте, то, что мы предвидим, пугает. Ну, это обычная манипуляция", – подчеркнул он.

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Прежде, чем получить право на владение оружием, член ТО должен будет пройти проверку, а также иметь дома оборудованный сейф для хранения оружия и сигнализацию.

В интервью "24 каналу" Кривонос подчеркнул, что ТО не рассматривается сугубо как военный компонент.

"Это прежде всего гражданско-военное направление безопасности государства. Это не для Вооруженных сил, они выполняют свои задачи. Это для безопасности общин и граждан, проживающих в тылу. Во-вторых, вы защищаете себя и свой дом, вы обучены. Вы постоянно тренируетесь на своей территории. Вы не допустите того произвола, который был на территории Донбасса или Крыма", – пояснил он.

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В свою очередь первый заместитель секретаря СНБО, генерал-полковник Михаил Коваль рассказал, что межведомственная рабочая группа по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства, которое он возглавляет, разработала целых два законопроекта по развитию системы территориальной обороны. Оба документа направлены в Офис главы государства. Президент Владимир Зеленский в определенный им срок – до 29 декабря 2020 года – внесет на рассмотрение Верховной Рады Украины один из этих законопроектов.

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