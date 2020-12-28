НАБУ и САП завершили расследование по делу сына Гладковского и “Укроборонпрома”

Компанию "Оптимумспецдеталь" обвиняют в поставках деталей неизвестного происхождения предприятиям концерна "Укроборонпром".

Игоря Гладковского (сына бывшего первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского) подозревают в получении взятки в 950 тысяч гривен за влияние на принятие решения руководством "Укрспецэкспорта". "Укрспецэкспорт" заключал договора, как часть концерна "Укроборонпрома", сообщается на сайте НАБУ.

Следователи считают, что получение 950 тысяч не единственный случай противоправных деяний. Другие возможные факты получения неправомерной выгоды расследуют дополнительно.

По мнению следствия, из-за преступных действий сына Гладковского предприятие "Оптимумспецдеталь" получало преференции при заключении договоров и расчета с "Укроборонпромом". Игорю Гладковскому по договоренности поступало 50% неправомерной выгоды от всей суммы прибыли, заложенной в схеме.

Во время следствия установлено, что "Укроборонпрому" компания "Оптимумспецдеталь" поставила товаров на 165 млн гривен. Бюджет из-за реализации преступной схемы недополучил 49 млн: 25,77 млн в виде налога на добавленную стоимость и 23,57 миллиона в виде налога на прибыль.

Дополнительно отмечается, что НАБУ ведет это дело с ноября 2019 года. В ходе следственных действий установлено 8 участников коррупционной схемы. Двум суд уже вынес приговор. Трое находятся на скамье подсудимых. Остальные участники остаются в статусе подозреваемых.

Дело "Свинарчука-Гладковского" открыто в разгар президентской кампании в 2019 году. Журналисты Bihus.info выявили схему, по которой в Украину поставлялись некачественные детали для предприятий "Укроборонпрома".

Напомним, что ранее Игорь Гладковский подал в суд на журналистов Дениса Бигуса и Лесю Иванову за нарушение его чести.