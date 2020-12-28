Под Днепром полиция задержала депутата – лидера вооруженной ОПГ (фото, видео)

ОПГ занималась разбойными нападениями на дома и фермерские хозяйства.

В Днепропетровской области задержан лидер вооруженной организованной преступной группировки (ОПГ). Его подозревают в организации нападений на фермеров. Задержанный на момент совершения преступлений был районным депутатом.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Следователи считают, что члены ОПГ причастны к разбойным нападениям на дома и фермерские хозяйства, как в Днепропетровской области, так и за ее пределами, совершенные в течение последних двух лет.

Во время совершения преступлений они угрожали потерпевшим оружием. Для конспирации передвигались на машинах с поддельными номерными знаками. В частности, в октябре 2018 года нападавшие ворвались на территорию фермерского хозяйства в пгт Межевая, связали охранника и забрали металлический сейф с 50 тыс. долларами и документацией.

31-летний лидер ОПГ был задержан. Во время обыска у него был изъят похищенный сейф, а также камуфляжная одежда, гранаты, оружие и другие вещдоки.

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Мужчине объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Идут следственные мероприятия для установления и задержания других членов группировки.

Отметим, ранее на Харьковщине сотрудники СБУ задержали четверых участников организованной преступной группировки. Преступники занимались рейдерством и убийствами в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях. Группировку создал ранее судимый за убийство криминальный авторитет по кличке Князь.