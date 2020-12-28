Обвал на шахте в Луганской области: погиб горняк, открыто дело

Одному из шахтеров удалось выбраться на поверхность, второй найден мертвым.

В Луганской области из-за обвала на шахте погиб горняк.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

"Сегодня около полуночи в Попаснянский отдел полиции поступило сообщение диспетчера шахты "Золотое" ГП "Первомайскуголь" о том, что 27 декабря в 23:40 произошел обвал в 4-м южном вентиляционном ходке горизонта 600-684 м", – говорится в сообщении.

В частности, под завалами находились двое работников, с одним из них была связь. Одному из шахтеров удалось выбраться на поверхность, второй найден мертвым.

На месте трагедии работают сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства происшествия.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью". Продолжаются мероприятия по ликвидации аварии.

Шахта "Золотое" находится в Луганской области в Золотом. Предприятие входит в состав ГП "Первомайскуголь". Шахта введена в эксплуатацию в 1905 году.