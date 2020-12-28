На Луганщине на шахте "Золоте" произошел обвал, спасатели ведут поисковые работы

Обвал произошел в одном из вентиляционных стволов шахты.

Чрезвычайное происшествие произошло ночью в 23:40 часов, сообщила начальник отдела коммуникации полиции Татьяна Погукай "Укринформу".

"В отдел Попасного отдела полиции пришло сообщение диспетчера шахты "Золоте" ГП "Первомайскуголь" о том, что произошел завал в 4 южном вентиляционном стволе горизонта 600-684 м", — рассказала детали Погукай.

По данным спасателей под завалом оказалось двое шахтеров. С одним из них была связь и его уже вытащили. Александр Васильчук от госпитализации отказался.

Второго горняка ищут. Горноспасатели принимают все необходимые меры для спасения жизни шахтеру.

При этом, по словам главы профсоюза шахтеров Михаила Волынца, обвал произошел в 0:13 часов.

Напомним, что летом сообщалось об обвале породы на шахте "Новодружеская" на Луганщине. В результате обвала погиб один шахтер.

Шахта "Золоте" находится в Луганской области в Золотом. Предприятие входит в состав ГП "Первомайскуголь". Шахта введена в эксплуатацию в 1905 году.

Премьер-министр Шмыгаль пообещал выплатить шахтерам долги по зарплате в 1,4 млрд гривен.

Ранее также сообщалось о забастовках горняков в шахтах Кривого Рога, они требовали улучшения условий труда и повышение зарплаты.