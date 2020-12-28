В Минцифре заявили о запуске эксперимента с электронной пропиской

Услуга будет доступна в тестовом режиме в нескольких городах Украины.

Кабинет Министров одобрил постановление о начале экспериментального проекта по регистрации и снятию с регистрации места проживания в электронной форме, сообщается на сайте Министерства цифровой трансформации Украины.

В ведомстве назвали эту услугу одной из самых ожидаемых среди украинцев. Сейчас она доступна на портале "Дія" для детей до 14 лет в Харькове.

Чтобы зарегистрироваться или сняться с регистрации места жительства, гражданам необходимо будет подать соответствующую заявку на сайте "Дія". Получить информацию о результате и статусе услуги можно будет в кабинете гражданина на diia.gov.ua

В Минцифры отметили, что такой подход сократит количество документов в результате взаимодействие между информационными системами и реестрами.

Услуга будет доступна:

– для несовершеннолетних детей в возрасте от 14 до 18 лет по адресу места жительства родителей или одного из них;

– украинцам, которые имеют ID-карты — по адресу жилья, сведения о котором внесены в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество, если лицо владеет жильем или получило электронную согласие на регистрацию от владельца или совладельца жилья.

В ближайшее время услуга будет доступна в тестовом режиме в некоторых городах Украины.

""Прописка" – самая массовая услуга в нашей стране. Мы долго искали решение, которое позволит нейтрализовать тот хаос, который был создан в данной сфере много лет назад. Нашли. С середины весны услуга должна заработать для большой части украинцев. Не буду сейчас погружать во все детали. Будем уже активно делиться после Нового года", – написал в своем Telegram-канале глава ведомства Михаил Федоров.

23 декабря Кабмин утвердил постановление, которое создает условия для электронной регистрации места жительства. Оно разработано Минцифрой совместно с Министерством внутренних дел и Государственной миграционной службой.

Согласно документу, с 1 апреля 2021 года органы местного самоуправления должны вести реестры территориальных общин исключительно в электронной форме или средствами ИТ-системы Государственной миграционной службы. Также вводится исключительно электронный обмен данными вместо бумажного.

Напомним, в мае Министерство цифровой трансформации рассказало, что мобильная связь 4G (LTE) теперь доступна в 15 478 населенных пунктах страны.