Скоростной 4G интернет уже доступен половине населенных пунктов Украины, – Минцифра

2020-05-13 17:59:20

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Скоростной интернет доступен 82% населения

Министерство цифровой трансформации рассказало, что мобильная связь 4G (LTE) доступна в 15 478 населенных пунктах страны.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Это более половины из общего количества. Но это в основном крупные и средние города и поселки, где проживает 82% населения. А вот до небольших населенных пунктов высокоскоростной мобильный интернет во многих случаях еще не добрался", – сказано в сообщении.

Министерство говорит, что решить эту проблему поможет развертывание сетей мобильных операторов в диапазонах 800-900 МГц. 

Одна базовая станция, работающая на этой частоте, может покрыть большую территорию, чем при более высоких диапазонах.

Министерство говорит, что в июле мобильные операторы запустят свои сети в диапазонах 800-900 МГц, начиная с западных областей. Операторы уже получили лицензии на работу в этих диапазонах.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Пятый президент Петр Порошенко подписал указ, который позволяет запуск в Украине мобильной связи 5G.
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