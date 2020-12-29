Бывший глава ГФС пояснил, за что получил премию в 1000% оклада

Экс-чиновник утверждает, что так поступают все, а "проблемы только у меня".

29 декабря суд должен определить меру пресечения для бывшего врио руководителя Государственной фискальной службы (ГФС) Дениса Гутенко. "Претензия ко мне, изложенная в подозрении – выплаченная надбавка в размере 327 862 грн, 56 коп за семь месяцев работы. То есть 46 837 грн, 51 коп в месяц", – написал Гутенко в Facebook.

Следствие утверждает, что он не имел согласования Минфина на эту выплату, то есть сам себе выписал премию. Поэтому его привлекают к ответственности по ч.3 ст.365 УК, которая предполагает от семи до десяти лет.

"По данным следствия, бывший и.о. руководителя ГФС издавал приказы в 2019 и 2020 годах об установлении себе надбавок за интенсивность труда без соответствующего согласования с министром финансов. При этом за первый квартал 2020 глава Государственной фискальной службы насчитал себе премию в 1000% должностного оклада", — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Гутенко объясняет, что придя на работу в ДФС, он сразу (до выплат) спросил у Минфина о согласования надбавки. Министр ответил, что их согласование не нужно. И написал, как нужно делать. "ДФС так и делала. Письма прилагаются", – написал Гутенко.

Что же касается размера надбавки, то бывший глава ГФС поясняет его так. В тот период происходило разделение ГФС на ГНС и ГТС. Поэтому деньги на выплату зарплат поступали нерегулярно. "В какие-то месяцы надбавка была, в какие-то нет. Это зависело от финансирования Минфином. Поэтому в тот месяц пришло финансирование, и была выплачена зарплата персоналу за несколько месяцев путем повышения надбавки в одном месяце", – пишет Гутенко.

"Выплата надбавок на госслужбе, по крайней мере в центральных органах, может идти в сотнях процентов к окладу. А у меня к тому же эти сотни применялись к окладу по моей основной должности – директора департамента Минэкономики. Отсюда и такая цифра", – резюмирует он.

Гутенко добавляет, что он "ничего нового не придумал. Так всем выплачивается. И раньше выплачивалось. Выплачивают таким способом всем, а проблемы только у меня".

Напомним, в июле прошлого года правительство назначило Дениса Гутенко временно исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы. Однако в феврале 2020 года его уволили с этой должности.