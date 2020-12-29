Кинологическая школа пограничников показала своих собак-выпускников 2020 (видео)

Это единственное в своем роде учреждение в Украине, где обучают кинологов и дрессируют их четвероногих сослуживцев для службы на границе.

Госпогранслужба Украины продемонстрировала навыки своих служебных псов, которых выдрессировал и подготовил к несению службы ее Кинологический центр в этом году, а также щенков, которым только предстоит учиться в 2021-ом.

Как сообщается во вторник на сайте ведомства: "В 2020 году 430 украинских пограничников завершили обучение в Кинологическом учебном центре Госпогранслужбы – единственном в Украине, где обучают кинологов и четвероногих охранников государственной границы".

"А еще – вырастили и подготовили к несению службы на границе 58 щенков", – добавили в Госпогранслужбе.

Кинологическая служба сняла об этом целую презентацию, на которой собаки-пограничники обнюхивают карманы людей, всевозможный багаж, вагоны поездов, автомобили, а также преодолевают различные преграды и защищают своих хозяев-пограничников:

[ + – ] Видео: YouTube / "Державна прикордонна служба України"

В ГПСУ уточнили, что подготовка служебных собак осуществляется по двум направлениям. В частности, одни собаки "умело и безошибочно обнаруживают оружие, взрывоопасные вещества, наркотические средства и с недавних пор табачные изделия".

Другие – поисковые служебные собаки – умеют вести преследование и задержание: "Поисковые служебные собаки помогают выявлять и задерживать нарушителей как в пунктах пропуска, так и на зеленом участке границы. Такие четвероногие помощники способны выявить нарушителя в транспортных средствах и грузах и идти по следу десятки километров".

Напомним, на днях пограничники Белгород-Днестровского отряда запретили на три года въезд в Украину жителю Молдавии, который на пункте пропуска "Старокозачье" пытался дать им крохотную взятку, в размере всего-лишь 15 евро.