Уходящий год для системы здравоохранения Украины оказался очень непростым. Коронавирус, второй этап медреформы, увольнения медработников, недостаток финансирования, проваленные госзакупки лекарств. Фокус проанализировал, с какими вызовами в сфере медицины Минздрав справился, а что так и осталось неразрешенным.

2020 год для Минздрава начался с подготовки ко второму этапу медицинской реформы. В стране продолжались широкие дискуссии о том, не приведет ли реорганизация работы больниц к краху всей системы здравоохранения. Скептики считали, что после 1 апреля, когда стартует реформа, начнут массово закрываться отделения и больницы — все те, с кем Национальная служба здоровья Украины не подпишет контракты на оплату услуг. Симпатики Программы медицинских гарантий, наоборот, радовались тому, что таким образом государство избавится от "мертвого балласта" — неэффективных больниц со старым оборудованием и пустующими койками, а также от дополнительного персонала, которым обросли многие клиники. В НСЗУ не уставали повторять, что равномерное распределение государственных дотаций убивает у больниц любую мотивацию к развитию и обновлению материально-технической базы.

Эпидемия коронавируса принесла новые серьезные вызовы, и тема медреформы закономерно отошла на задний план. Оказалось, что ни Министерство здравоохранения, ни правительство не в состоянии быстро и адекватно реагировать на ситуацию с COVID-19. По сути, в самом начале карантина врачи остались один на один с новой болезнью. Государство не смогло обеспечить медработников элементарным — масками, респираторами, защитными костюмами, перчатками и антисептиками. В большинстве регионов все необходимое медикам завозили волонтеры. В результате уровень распространения болезни среди медработников на протяжении нескольких месяцев оставался очень высоким. По данным на середину ноября, в Украине заразилось более 26 тыс. медиков.

88% лекарств в Украине оплачивается пациентами, а в Чехии — всего 14%

Летом ситуация с коронавирусом стабилизировалась: стали делать больше тестов, врачи получили средства индивидуальной защиты, в аптеках без проблем можно было купить маски. Однако осенью показатели заболеваемости стремительно поползли вверх, правительство среагировало на это карантином выходного дня.

В течение года все больше отделений в украинских больницах перепрофилировали под ковидных больных. Таким образом, если летом система здравоохранения могла выдержать около 3–3,5 тыс. одновременно заболевших человек, то сейчас в правительстве уверяют, что предел нагрузки вырос до 32–35 тыс. больных. До конца года обещают нарастить мощности до 40 тыс. Несмотря на то что министр здравоохранения Максим Степанов уверенно отчитывается о том, что ПЦР-тесты в стране делают всем людям с симптомами ОРВИ, по факту даже пациентам с подозрением на коронавирус сложно добиться сдачи анализа на выявление вируса.

Медреформа. Продолжается бой

Эпидемия отвлекла внимание от медреформы, тем не менее с 1 апреля украинские больницы стали финансироваться по новым правилам. В разных регионах местные власти решили закрыть те или иные отделения в больницах, выглядевших наиболее нерентабельными. К примеру, в Одесской и Херсонской областях, в Харькове закрылись несколько родильных домов, медработников сократили.

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Однако больше всего внимания привлекла ситуация с психиатрическими клиниками и туберкулезными диспансерами. Сотрудники Киевской городской психлечебницы №1 даже митинговали, протестуя против сокращения финансирования. Главврач Вячеслав Мишиев говорит, что количество койко-мест в стационаре уменьшилось с 2,5 тыс. сначала до 1,7 тыс., потом — до 1,5 тыс., и будет снижаться. По его словам, уменьшая стационарную помощь, никто не усиливает амбулаторную. В 2020 году психиатрическая лечебница получила 40% от финансирования прошлого года. Из 1,4 тыс. человек персонала под сокращение попали 350 сотрудников. Об этом Мишиев рассказал Фокусу.

В сентябре работники Житомирской областной психиатрической клиники перекрыли автотрассу, потребовав выплатить задолженности по зарплате. Семен Глузман, глава Ассоциации психиатров Украины, с открытым письмом обратился к президенту Владимиру Зеленскому. Он утверждает, что в результате реформирования системы пациенты психиатрических клиник окажутся на улице без поддержки специалистов.

Оказалось, что ни Министерство здравоохранения, ни правительство в целом не в состоянии быстро и адекватно реагировать на ситуацию с COVID-19

Видеообращение к президенту записали также медики Волынского областного фтизиопульмонологического центра. Больница смогла заключить договор с Нацслужбой здоровья, но, по словам директора учреждения Ивана Нискогуза, средств не хватало даже на зарплату. В результате руководство центра добилось встречи с представителями НСЗУ, и вопрос с материальным обеспечением решился: учреждение, как и десятки других тубдиспансеров в Украине, с сентября получило дополнительное переходное финансирование. Аналогичную денежную поддержку оказали психиатрическим клиникам, но в больницах по-прежнему говорят, что этих средств не хватает. В результате психлечебницы продолжают сокращать персонал и уменьшать количество койко-мест.

Руководители украинских многопрофильных медучреждений ко второму этапу реформы относятся неоднозначно. Одних финансирование по новой системе не устраивает, другие полностью поддерживают Программу медицинских гарантий. Владимир Красеха, главврач Вознесенской больницы в Николаевской области, уверен, что эффективные клиники заключают договоры с НСЗУ и могут рассчитывать на полноценную оплату медуслуг. "Для нашего учреждения самым важным является автономность, — комментирует Красеха. — Очень важно, что мы сейчас не зависим от казначейства. Раньше приходилось сутками бегать по финуправлениям и согласовывать бумажки. Сейчас все средства, которые мы заработали, находятся на наших счетах в банках, и мы за пять минут можем оплатить необходимые расходы".

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В 2021 году НСЗУ надеется существенно расширить список пакетов медицинской помощи. В частности, должны добавиться ведение беременности в амбулаторных условиях, готовность реагировать на инфекционные заболевания и эпидемии, психиатрическая помощь мобильными бригадами и т. д.

Медзакупки. Проваленная программа

В Украине все плохо с обеспечением больных лекарствами. В начале года Зоряна Скалецкая, бывшая на тот момент министром здравоохранения, не запустила процедуру государственной закупки медпрепаратов. Сам перечень лекарств сформировали еще в ноябре прошлого года, но на обсуждение Кабмина его не вынесли. Илья Емец, меньше месяца возглавлявший Минздрав, тоже не удосужился заняться этим вопросом. В итоге правительство утвердило перечень лишь 6 мая, а закупки вообще начались летом, так что все сроки сдвинулись на полгода.

Трансплантологию в Украине все же удалось перезапустить. В основном благодаря инициативе самих врачей, готовых брать на себя ответственность

По словам Инны Иваненко, исполнительного директора общественной организации "Пациенты Украины", это привело к серьезному кризису лечения людей с тяжелыми диагнозами: онкологией, туберкулезом, редкими заболеваниями и т. д. В течение всего года украинцы в разных городах выходили на протесты, требуя обеспечить их необходимыми лекарствами.

Как сообщил на своей странице в "Фейсбуке" Михаил Радуцкий, глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, по состоянию на 11 декабря в Украине провели торги на 5 млрд грн и составили договоры на 4,3 млрд грн, хотя в бюджете-2020 на закупку лекарственных препаратов закладывали 9,5 млрд грн. Радуцкий отметил, что Комитет обратится в Счетную палату Украины, чтобы проверить проведение госзакупок в этом году. "Сегодня мы бьемся с Минфином за каждую дополнительную копейку на финансирование сферы здравоохранения в следующем году. И должны доказать, что эти средства будут использованы максимально эффективно", — отметил народный депутат.

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Любопытно, что, по данным исследования "Расходы на здравоохранение и доступ к лечению", проведенного экспертами Киевской школы экономики и компанией IQVIA, Украина финансирует лишь 12% общих расходов на лекарственные средства. В то время как в других проанализированных странах (Чехия, Венгрия, Словакия, Латвия, Польша) этот показатель в среднем составляет 74%. То есть если в Украине 88% лекарств оплачивается пациентами, то в Чехии — всего 14%. На инновационные медпрепараты Украина тратит лишь 17% выделенных средств, в Польше на это уходит 57%, в Чехии — 72% бюджета. При этом в Украине закупают много препаратов-пустышек (БАДы, витамины, лекарства без доказанной эффективности). На это идет 35% расходов, в то время как в референтных странах — всего 4–6%.

Есть и хорошие новости. В декабре парламент проголосовал за поправки в Бюджетный кодекс, благодаря чему выделенные, но не использованные на закупку лекарств средства не будут сгорать в конце года. Это позволит профильному госпредприятию "Медицинские закупки" заключать долгосрочные договоры и оплачивать лекарства после их получения.

Трансплантация. Процесс пошел

Программа по трансплантации органов грозила стать еще одним проваленным проектом Минздрава. Уже в начале года стало понятно, что правительство не справляется со взятым на себя обязательством запуска Единой государственной информационной системы трансплантации (ЕГИСТ), куда войдут список реципиентов и реестр потенциальных доноров. В январе появились новости о том, что такая система уже разработана и скоро ее запустят. Однако в июле Максим Степанов сообщил журналистам, что в его министерстве потеряли флешку с записанной на нее информационной системой. Тем не менее чиновник пообещал, что с 1 января 2021 года ЕГИСТ заработает.

Главврачи ко второму этапу реформы относятся неоднозначно. Одних финансирование по новой системе не устраивает, другие полностью поддерживают Программу медгарантий

Несмотря на происходящий в министерстве хаос и детективную историю с потерей документов, трансплантологию в Украине все же перезапустили. В основном благодаря инициативе самих врачей, готовых брать на себя ответственность и проводить подобные операции. Сегодня пересадку органов делают в 24 больницах, согласившихся участвовать в пилотном проекте.

В начале декабря в Киеве впервые пересадили почку от умершего донора ребенку. Реципиентом стала трехлетняя Настя. Еще летом столичные хирурги пересадили сердце 62-летнему мужчине. Это стало первой операцией такого рода в Киеве за последние 15 лет. Сейчас медики надеются на то, что ЕГИСТ со следующего года действительно заработает, только так трансплантология в Украине станет распространенным явлением, а не единичными случаями в отдельных клиниках.