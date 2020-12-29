В Турции нашли письма Роксоланы и подпись Дорошенко

В Оманском архиве также был обнаружен Брест-Литовский мирный договор 1918 года, которым Австро-Венгрия, Болгария, Германия и Турция признали суверенитет УНР.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига в интервью "Радио Свобода" рассказал, что в Османском архиве (Турция) был обнаружен ряд важных исторических документов, в том числе — договор с подписью казацкого гетмана Петра Дорошенко и письма Роксоланы, султанши украинского происхождения.

"Еще видел письма Роксоланы или Хюррем Султан — султанши украинского происхождения. И директор архива сделал копию этих писем мне. Она могла писать письма только своему мужу — султану Сулейману, который считается одним из самых успешных султанов. Есть переписка в контексте ее гуманитарных проектов. Потому что она строила много культовых объектов по всей Османской империи. И они являются прекрасным примером поэтического искусства того времени", — сказал Сибига.

Посол рассказал, что Роксолана была далеко не единственной султаншей украинского происхождения. Известно еще как минимум о четырех женах правителей родом из территории современной Украины.

"Была такая Надежда Тюрхан родом из Тростянца Винницкой области. Также чрезвычайно влиятельная, она очень много сделала для своей родины происхождения, как считают историки. Собственно, ее султанство приходилось на период Богдана Хмельницкого, а затем и на период Юрия Хмельницкого", — поведал Сибига.

Он добавил, что им удалось найти и договор султана с гетманом Петром Дорошенко, который подтверждает международную субъектность казацкого государства. Еще одним важным для украинской государственности документом является найденный в турецком архиве оригинал Брест-Литовского мирного договора, которым четыре страны — Австро-Венгрия, Болгария, Германия и Турция — признали суверенитет УНР.

"На самом деле эту находку можно расценивать в категории исторической сенсации. Потому что в силу определенных обстоятельств оригинал Брест-Литовского договора на украинском языке и ратификационная грамота, к сожалению, в Украине не сохранились. Поэтому обнаружение любого документа — это нахождение и воспроизведения нашей памяти, подтверждение наших государственно традиций", — рассказал украинский посол.

По словам Андрея Сибиги, в Османском архиве находятся более 90 миллионов документов, из которых оцифрованы только около 5%, потому различных важных и интересных находок может быть еще огромное количество. В частности, по слову "казак" поиск выдал ему несколько тысяч документов, которые еще предстоит изучить.

Напомним, Фокус рассказывал о современном Чигирине, древней гетманской столице, где "казаки стали украинцами".