В новогоднюю ночь столичный метрополитен будет работать на 2 часа дольше

Из соображений безопасности на некоторых станциях введут ограничения.

Киевский метрополитен в новогоднюю ночь будет работать на 2 часа дольше, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Чтобы предотвратить скопление людей, на некоторых центральных станциях введут ограничения. Так, на вход могут закрывать станции "Золотые ворота", "Крещатик", "Майдан Независимости", "Почтовая площадь" и "Контрактовая площадь".

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций", – говорится в сообщении.

Последний поезд метро отправится с центра города около 2 часов 15 минут 1 января.

Как сообщает КГГА, помимо метро будет продлена работа фуникулера на "Почтовой площади". Он будет работать круглые сутки.

"Круглосуточно будет работать столичный фуникулер – в новогоднюю ночь с 31 декабря 2020 на 1 января 2021", – говорится в сообщении.

Напомним, в течение 2020 года в бюро находок киевского метрополитена попало более 180 разных вещей.