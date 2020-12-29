Союз писателей Украины решил не публиковать авторов из РФ, КНДР и Беларуси

Исключением могут быть публикации произведений уже умерших классиков.

Национальный союз писателей Украины (НСПУ) принял решение не публиковать авторов из стран, которые голосованием в ООН и других международных организациях "выступили против территориальной целостности Украины".

Такое решение было принято на заседании Секретариата НСПУ, сообщила пресс-служба организации в "Украинской литературной газете".

Всего в список союза вошли 16 государств: Россия, Беларусь, Венесуэла, Армения, Зимбабве, Иран, Камбоджа, Кыргызстан, Китай, КНДР, Куба, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Сербия, Сирия, Судан. Исключения будут сделаны только для умерших классиков, а также для авторов, которые публично поддерживают территориальную целостность Украины и осуждают агрессию России.

Кроме того, организация прекратит проводить творческие вечера, конференции и круглые столы с дипломатами этих стран, а также будет требовать от своих членов не участвовать в мероприятиях, которые были инициированы их представителями.

Напомним, ранее украинская сеть книжных магазинов "Книгарня Є", которая публично выступала против продажи в Украине книг российских издательств, объявила, что будет расширять ассортимент русскоязычного продукта. Однако вскоре "Книгарня Є" заявила, что сейчас сеть не планирует увеличивать продажи русскоязычных книг.