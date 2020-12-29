Германия передаст Украине 18 аппаратов ИВЛ стоимостью свыше 500 тыс. евро

Приборы были приобретены за средства немецкого МИД.

Германия передаст Украине 18 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для больниц, где находятся больные коронавирусом.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу посольства Германии в Украине.

"Эти приборы фирмы "Дрегер" (модель EVITA V 600) поступят в 18 больниц в Украине и будут помогать в лечении пациентов с Covid-19", – говорится в сообщении.

В немецком посольстве отметили, что аппараты ИВЛ были приобретены за средства МИД Германии.

"Оборудование стоимостью почти 525 000 евро, приобретенное за средства Федерального министерства иностранных дел, будет передано Министерству здравоохранения Украины через Центр общественного здоровья", – отметили в посольстве.

Аппараты передадут украинской стороне в среду, 30 декабря.

Напомним, правительство Дании безвозмездно передало Украине 50 аппаратов искусственной вентиляции легких.