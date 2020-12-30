Завершилось голосование за "самых влиятельных украинцев" по версии читателей Фокуса

Техническая команда проанализировала результаты, а редакция подводит итоги голосования, которое закончилось в полночь.

Завершилось голосование в онлайн-рейтинге самых влиятельных украинцев от focus.ua. Голосование стартовало вечером 15 декабря и закончилось вечером 29 декабря.

Правила голосования были просты: каждый пользователь мог поддержать выбранных редакцией участников рейтинга или предложить своего. Читатели выбирали тех, кого хотели бы видеть влиятельными завтра, через год, через 5 лет. Победителю рейтинга, а также победителям в отдельно взятых категориях рейтинга Фокус в ближайшее время направит запрос на интервью.

В первую пятерку рейтинга Фокуса вошли:

Петр Порошенко (народный депутат, лидер партии "Европейская солидарность") – 5262 голосов; Онуфрий (Березовский) (предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата) – 4526 голосов; Анатолий Шарий (блогер, лидер Партии Шария) – 4094 голосов; Виктор Медведчук (народный депутат, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь") – 3678 голосов; Александр Усик (боксер) – 2184 голосов.

Первые позиции в "группах" занимают следующие люди:

"лидеры" – Петр Порошенко;

"стратеги" – Богдан Данилишин;

"магнаты" – Вадим Новинский;

"рулевые" – Кирилл Шевченко;

"кумиры" – Александр Усик;

"мастера" – Ольга Шарий.

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Народный рейтинг. Самые влиятельные украинцы по версии читателей сайта Фокус

После окончания голосования собранные результаты были проверены через антиспам-сервис CleanTalk. Голоса, которые пришли с IP адресов, отмеченных в базе как подозрительные, а также с адресов компаний, предоставляющих хостинговые услуги (аренда серверов), VPN услуги и т.д. были удалены. Техническая команда Фокуса также предприняла усилия для очистки результатов от голосов, которые покупались через т.н. биржи — сайты, где платят деньги за совершение каких-либо действий в Интернете. Нами было замечено использование бирж socpublic.com, profitcentr.com, cashbox.ru, wmmail.ru и ряда других.

Редакция Фокуса понимает, что "накрутка" голосов могла быть провокацией или самодеятельностью кого-то из сторонников кандидатов.

"Хочу отметить, что любой голос — это, в первую очередь, запись в базе данных. Изначально, чтобы попасть в эту базу, голос должен был пройти два слоя защиты. В режиме реального времени мы использовали т.н. цифровой отпечаток, по которому регистрировались голоса, и ReCAPTCHA v3 для отсеивания ботов, но этого оказалось недостаточно. Добавив третий слой защиты — проверку IP-адресов по спам-базам, мы получили результат, максимально приближенный к реальному", — отметил шеф-редактор сайта Фокуса Михаил Багинский.