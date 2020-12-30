Статистика коронавируса в Украине на 30 декабря: госпитализировали почти 3 тыс. человек

За прошедшие сутки зафиксировали 243 летальных исхода коронавирусной болезни.

По состоянию на утро 30 декабря в Украине выявили 7 986 случаев COVID-19 (сутками ранее — 6 988). Среди заболевших — 272 ребенка и 453 медработника. Летальных исходов зафиксировали 243. Об этом говорится в утренних данных Минздрава в Telegram и системы мониторинга распространения вируса СНБО.

Также за прошедшие сутки госпитализировали 2 925 человек, а 16 355 пациентов выздоровели.

За сутки, по данным Минздрава, было сделано 52 746 тестов, методом ПЦР — 35 504, методов ИФА — 17 242.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 1 045 348 человек, выздоровели — 698 190 человек, а летальных случаев зафиксировали 18 324.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 131), Запорожской (739), Одесской (729), Киевской (623), Днепропетровской (462) и Харьковской (412) областях.

Количество случаев коронавируса в регионах:

м. Киев — 110 139 (за прошедшие сутки +1 131 новый случай);

Винницкая область — 22 242 (+164);

Волынская область — 32 735 (+109);

Днепропетровская область — 58 094 (+462);

Донецкая область — 35 905 (+343);

Житомирская область — 38 720 (+166);

Закарпатская область — 28 065 (+91);

Запорожская область — 53 428 (+739);

Ивано-Франковская область — 43 072 (+123);

Киевская область — 58 535 (+623);

Кировоградская область — 8 345 (+97);

Луганская область — 10 218 (+164);

Львовская область — 60 923 (+363);

Николаевская область — 30 500 (+200);

Одесская область — 70 592 (+729);

Полтавская область — 35 788 (+301);

Ровенская область — 40 672 (+213);

Сумская область — 40 305 (+135);

Тернопольская область — 33 789 (+167);

Харьковская область — 68 807 (+412);

Херсонская область — 17 497 (+170);

Хмельницкая область — 38 833 (+362);

Черкасская область — 38 696 (+394);

Черновицкая область — 39 815 (+153);

Черниговская область — 29 633 (+175).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 28 декабря среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 27,12% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 6 775. Тогда было проведено 25 965 ПЦР-тестов.

Напомним, за 28 декабря в Украине зафиксировали 6 988 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В том числе заболели 324 ребенка и 337 медработников.