Статистика коронавируса в Украине на 29 декабря: 6988 новых заболевших

За сутки выздоровели 16 106 человек.

За сутки 28 декабря в Украине отмечено 6 988 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В том числе заболели 324 ребенка и 337 медработников.

Также за прошедшие сутки:

госпитализировано – 1298 человек;

умерли – 232;

выздоровели – 16 106;

проведено тестирований 43 585 (методом ПЦР – 25 965, методом ИФА – 17 620).

За все время пандемии в Украине: заболели 1 037 362 человек, выздоровели – 681 835, умерли – 18 081, проведено ПЦР-тестов – 5 511 179.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (953), Одесской (729), Полтавской (644), Львовской (555) и Запорожской (514) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев — 109 008 случаев (из них 953 за последние сутки);

Винницкая область — 22 078 (70);

Волынская область — 32 626 (89);

Днепропетровская область — 57 632 (436);

Донецкая область — 35 562 (374);

Житомирская область — 38 554 (9);

Закарпатская область — 27 974 (95);

Запорожская область — 52 689 (514);

Ивано-Франковская область — 42 949 (55);

Киевская область — 57 912 (298);

Кировоградская область — 8 248 (14);

Луганская область — 10 054 (41);

Львовская область — 60 560 (555);

Николаевская область — 30 300 (422);

Одесская область — 69 863 (729);

Полтавская область — 35 487 (644);

Ровенская область — 40 459 (127);

Сумская область — 40 170 (41);

Тернопольская область — 33 622 (82);

Харьковская область — 68 395 (404);

Херсонская область — 17 327 (134);

Хмельницкая область — 38 471 (63);

Черкасская область — 38 302 (446);

Черновицкая область — 39 662 (147);

Черниговская область — 29 458 (246).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid-19.gov.ua, 27 декабря было проведено 12 225 ПЦР-тестов, 28,9% из них оказались положительными. В лабораториях оставались необработанными 448 образцов.

Напомним, специальный центр длительного хранения вакцин при сверхнизких температурах, в котором будут установлены холодильники, способные одновременно вмещать сотни тысяч доз, может появиться в Киеве или недалеко от аэропорта "Борисполь".