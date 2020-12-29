Статистика коронавируса в Украине на 29 декабря: 6988 новых заболевших
За сутки выздоровели 16 106 человек.
За сутки 28 декабря в Украине отмечено 6 988 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В том числе заболели 324 ребенка и 337 медработников.
Также за прошедшие сутки:
- госпитализировано – 1298 человек;
- умерли – 232;
- выздоровели – 16 106;
- проведено тестирований 43 585 (методом ПЦР – 25 965, методом ИФА – 17 620).
За все время пандемии в Украине: заболели 1 037 362 человек, выздоровели – 681 835, умерли – 18 081, проведено ПЦР-тестов – 5 511 179.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (953), Одесской (729), Полтавской (644), Львовской (555) и Запорожской (514) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев — 109 008 случаев (из них 953 за последние сутки);
- Винницкая область — 22 078 (70);
- Волынская область — 32 626 (89);
- Днепропетровская область — 57 632 (436);
- Донецкая область — 35 562 (374);
- Житомирская область — 38 554 (9);
- Закарпатская область — 27 974 (95);
- Запорожская область — 52 689 (514);
- Ивано-Франковская область — 42 949 (55);
- Киевская область — 57 912 (298);
- Кировоградская область — 8 248 (14);
- Луганская область — 10 054 (41);
- Львовская область — 60 560 (555);
- Николаевская область — 30 300 (422);
- Одесская область — 69 863 (729);
- Полтавская область — 35 487 (644);
- Ровенская область — 40 459 (127);
- Сумская область — 40 170 (41);
- Тернопольская область — 33 622 (82);
- Харьковская область — 68 395 (404);
- Херсонская область — 17 327 (134);
- Хмельницкая область — 38 471 (63);
- Черкасская область — 38 302 (446);
- Черновицкая область — 39 662 (147);
- Черниговская область — 29 458 (246).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По данным ресурса covid-19.gov.ua, 27 декабря было проведено 12 225 ПЦР-тестов, 28,9% из них оказались положительными. В лабораториях оставались необработанными 448 образцов.
Напомним, специальный центр длительного хранения вакцин при сверхнизких температурах, в котором будут установлены холодильники, способные одновременно вмещать сотни тысяч доз, может появиться в Киеве или недалеко от аэропорта "Борисполь".