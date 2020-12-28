В Киеве создадут Центр хранения вакцин от коронавируса, – Радуцкий

К реализации проекта привлекут логистические компании с оборудованием, техникой и опытом.

Специальный центр длительного хранения вакцин в сверхнизких температурах, в котором будут установлены холодильники, способные одновременно вмещать сотни тысяч доз, может появиться в Киеве или недалеко от аэропорта "Борисполь", написал на своей странице в Фейсбуке глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Он подчеркнул, что один такой холодильник объемом 1000 литров, способный уместить, по расчетам, 250 тысяч доз вакцины, уже находится в Украине. Еще 20 могут быть ввезены в Украину в течение нескольких недель.

"Это даст нам возможность получить первые партии вакцины, которые требуют хранения в сверхнизких температурах", – пояснил он.

К реализации проекта по созданию холодной транспортной цепи планируют привлечь логистические компании. По мнению Радуцкого, этот вариант является более эффективным с точки зрения требований времени и долгосрочной перспективы:

"Мы рассчитываем в дальнейшем получать вакцины с традиционными условиями хранения (от +2 до +8 градусов Цельсия), поэтому капитальные затраты на закупку и установку специализированного оборудования не оправдают себя — дорогостоящие холодильные камеры будут стоять пустыми. Частные логистические компании имеют и оборудование, и технику, и отработанную систему контроля на всех этапах транспортировки".

Когда Центр хранения будет создан, логистическая компания в специальных термобоксах будет доставлять вакцину в пункты прививки в регионах.

Как известно, препарат от Pfizer/BioNTech должен находиться в специальном холодильном оборудовании с температурой от -60 до -80 градусов Цельсия. Нарушение условий хранения непосредственно влияет на эффективность вакцины: она теряет способность формировать у человека иммунный ответ на вирус.

Недавно Минздрав утвердил Дорожную карту по проведению вакцинации от COVID-19. Ее планируют проводить в более 4000 пунктах прививок, будет работать более 500 мобильных бригад.

Напомним, украинские власти предложат мировым производителям вакцины против COVID-19 свои услуги по транспортировке препарата в разные страны самолетом "Мрия". За эту услугу Украина надеется ускорить получение вакцины. Правительство, как рассказал Радуцкий, готовит предложение таким компаниям как Pfizer, BioNTech и AstraZeneca.

Ранее Радуцкий сказал, что в рамках глобальной инициативе COVAX Украина должна получить первую партию вакцины (4 млн доз) примерно 1 марта нового года. Он заверил, что в стране вакцинация от коронавируса пройдет за государственный счет, а все расходы возьмет на себя Министерство финансов.