Массовую вакцинацию от COVID-19 полностью профинансирует государство, — Радуцкий

Все расходы возьмет на себя Министерство финансов.

Глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сообщил, что в Украине вакцинация от коронавируса пройдет за государственный счет, а все расходы профинансирует Министерство финансов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Во-первых, государство полностью профинансирует бесплатную вакцинацию населения от COVID-19", – пишет Радуцкий.

Кроме того, в Бюджетном кодексе будет сохранено требование о финансировании программы медицинских гарантий в размере не менее 5% ВВП.

По его словам, Национальная служба здоровья Украины получит финансирование для расчетов с больницами, которые на данный момент лечат пациентов с COVID-19.

"Мы также направили правительству наши предложения, предусматривающие увеличение расходов на программу медицинских гарантий на 102 млрд грн, а также дополнительно финансирование лекарств для пациентов с онко и орфанными заболеваниями 7,7 млрд грн", – сказал он.

Недавно глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий сказал, что в рамках глобальной инициативе COVAX Украина должна получить первую партию вакцины (4 млн доз) примерно 1 марта нового года.

Отметим, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина получит вакцину от коронавируса в конце I квартала — начале II квартала 2021 года.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что одна доза препарата, дающего защиту от коронавируса, обойдется украинцу в 7 долларов (примерно 198 грн). Для полноценной прививки необходимы две дозы вакцины, то есть придется заплатить до 400 грн.

В НСЗУ заявили, что заложенных в бюджете-2021 денег недостаточно для вакцинации и лечения украинцев от COVID-19.