Украина предложит миру бартер за вакцину вне очереди, – Радуцкий

В Раде придумали, как Украина сможет получить вакцину от COVID-19 максимально быстро.

Украинские власти предложат мировым производителям вакцины против COVID-19 свои услуги по транспортировке препарата в разные страны самолетом "Мрия". За эту услугу Украина надеется ускорить получение вакцины.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил народный депутат от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

Он напомнил, что по договору, который правительство подписало в рамках международной инициативы COVAX, Украина должна получить вакцину в конце февраля-начале марта 2021 года.

"Но на сегодня усилиями Министерства иностранных дел, президента Украины ведутся переговоры с производителями, с президентами стран, где находятся производители, чтобы получить эту вакцину как можно раньше", – отметил он.

Правительство, как рассказал Радуцкий, готовит предложение таким производителям, как Pfizer, BioNTech и AstraZeneca, чтобы использовать для транспортировки вакцины по миру украинскую "Мрию".

"Самый мощный самолет в мире можно оснастить специальным оборудованием для поддержания температуры минус 70, и за это ускорить получение вакцины, если мы будем доставлять эту вакцину на другие заказы, которые поступают компаниям-производителям", – заявил депутат.

Он добавил, что Украина будет просить получить вакцину вне очереди, вне квоты.

Отметим, президент Украины поставил министру здравоохранения задачу получить вакцину в конце января, в крайнем случае – в феврале.

Ранее Радуцкий сказал, что в рамках глобальной инициативе COVAX Украина должна получить первую партию вакцины (4 млн доз) примерно 1 марта нового года.