Суд присяжных в Украине. Зеленскому передали Стратегию развития судебной системы до 2025 года

В случае принятии стратегии, будет разработана дорожная карта ее реализации с четкими терминами.

Стратегия состоит из пяти блоков, сообщается на сайте президента.

Первый блок вопросов должен улучшить механизмы доступа граждан к правосудию:

Предполагается проведение аудита местных судов. После чего рассмотреть вопрос их количества, учитывая административно-территориальной реформы и экономической обоснованности спроса на судебные услуги.

Второй блок вопросов должен улучшить процесс судопроизводства: предлагается ввести институт суда присяжных, который будет решать виновность лица.

Планируется также ввести возможность пересмотра приговоров в отношении лиц, приговоренных к пожизненному или другому длительному заключению. Для этого необходимо внести изменение в законодательство;

Институт жалобы на несоблюдение разумных сроков рассмотрения дел в судах и в дальнейшем – института выплат за счет бюджета компенсаций участникам судебного процесса за нарушение этих сроков.

Следующий блок предполагает перехода на электронное судопроизводство: Отдельные категории дел можно будет рассматривать онлайн.

Предполагается оптимизировать деятельность Верховного суда;

Внедрить институт модельного решения Верховного суда;

Улучшить порядка обращения Верховного суда в Европейский суд по правам человека.

Укрепление независимости суда и подотчетности:

Оптимизировать системы органов судебной власти, создавая автономные кадровые и дисциплинированные органы;

Усовершенствовать механизм проверки добросовестности членов органов судового управления;

Реорганизовать Государственную судебную администрацию;

Разработать законопроект про публичную службу в системе правосудия.

Также планируется улучшить квалификационные требования и процесс отбора кандидатов на должность судьи местного суда. Восстановление института ответственности за постановление заведомо неправосудного решения.

Напомним, что ранее президент Зеленский отстранил от должности главу КСУ Тупицкого на два месяца. Конституционный суд проведет внеочередное заседания из-за сложившейся ситуации.