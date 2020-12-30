На Донбассе погиб погиб украинский военный

Обстоятельства смерти военного уточняются.

29 декабря в районе проведения ООС погиб украинский военный. Об этом сообщает пресс-служба Винницкой ОГА.

На Донбассе погиб Вадим Ефременюк 1998 года рождения. Обстоятельства смерти уточняются.

Военнослужащий Вадим Ефременюк проживал в Виннице. Боец не был женат, у него остались родители, два брата и сестра.

Дата и место захоронения уточняется.

Всего за время проведения АТО / ООС на Донбассе погибли 161 житель Винницкой области, умерли от ран и болезней 75 участников боевых действий, без вести пропали — 2.

Согласно последней сводке пресс-центра штаба ООС, за минувшие сутки боевики на Донбассе 13 раз нарушили тишину. Пострадавших и погибших среди военных не было.

Отметим, осенью у поселка Пески Донецкой области двое военных ВСУ подорвались на неизвестном устройстве. А в Луганской области в селе Болотенное Станично-Луганского района во время тушения огня на взрывном устройстве подорвалась пожарная машина. В результате три человека получили травмы.