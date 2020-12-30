Украинцам не нужно переживать из-за курса валют в обменниках, – министр финансов

По мнению Сергея Марченко, снижение курса – не всегда и не для всех хорошо.

Украинцам следует меньше обращать внимания на колебания валютного курса в обменниках.

Такой совет дал министр финансов Украины Сергей Марченко, сообщает пресс-служба министерства.

"Я хочу, чтобы украинцы меньше обращали внимание на обменники. Курс национальной валюты будет стабильный. Это – ключевое. Нет никаких предпосылок, чтобы было иначе. Это также – и позиция НБУ, который имеет стабильные предпосылки. Иначе быть не может. Поэтому не стоит расстраиваться из-за незначительных ситуативных колебаний", – сказал Марченко.

По его словам, снижение курса – не всегда и не всем хорошо. Поэтому речь идет именно о стабилизации.

По мнению Марченко, колебания должны проходить в рамках определенных параметров, а резкие девальвация или ревальвация – это плохо. Резкое укрепление гривны делает отечественную экономику менее конкурентоспособной, отметил министр.

"Мы заложили среднегодовой курс на уровне 29,1 грн, чтобы иметь возможность в случае разных сценариев быть готовыми осуществить все государственные расходы. Думаю, курс будет стабильный, как и в этом году", – отметил Марченко.

Национальный банк Украины на сегодня, 30 декабря, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 28,26 гривны/доллар, то есть гривна укрепилась на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривны к евро на сегодня установлен на уровне 34,64 гривны/евро, то есть гривна укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Отметим, с начала 2020 года по 21 декабря гривна девальвировала на 18,2%, до 27,99 UAH/USD. Фокус разбирался, что влияет на курс гривны и связана ли девальвация с проблемами с внешним госдолгом Украины.