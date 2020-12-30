В конкурсе на лучший туристический ролик о Киеве определили победителя (видео)

Победительницей стала коренная киевлянка Екатерина Иванова. Ее работу жюри оценило на 144 балла из возможных 180.

Победительница получит в награду однодневный тур в Чернобыль, сообщают в Управлении туризма и промоции Киевского горсовета.

"Когда-то в детстве мне захотелось взлететь над моим родным городом, тогда я даже себе не могла представить, что это станет возможным. Спустя много лет я смогла "взлететь" над Киевом и полюбить его по-новому, по-своему. Приглашаю всех в город на Днепре, чтобы вместе со мной осуществить детскую мечту. Окунуться в мое видео… и попробовать полюбить Киев так, как люблю его я", — прокомментировала свою победу Екатерина Иванова.

В рамках конкурса жюри отсмотрело 50 поданных видеоработ.

Все работы оценивались по критериям креативности, оригинальности, качеству контента, актуальности и раскрытия темы туризма в столице Украины.

Видеоработа победительницы начинается с фразы: "Любите ли вы Киев так, как люблю его я?". В видео запечатлены основные достопримечательности столицы с высоты птичьего полета: Киево-Печерская лавра, Андреевская церковь, арка дружбы народов, пешеходный мост через Днепр, недавно открытый пешеходный мост и другие.

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"Твій Київ" – инициатива киевских властей по привлечению всех желающих в создание промо-ролика Киева. Видео победителя опубликуют на ресурсах Управления туризма и промоций КГГА и Киевского городского туристическо-информационном центре.