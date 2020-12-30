Сын бизнесмена Щербаня заявил, что убийцу его отца выпустили на свободу

Тюрьма, в которой находился стрелявший в украинского бизнесмена Евгения Щербаня россиянин Вадим Болотских, находится на неподконтрольной Украине территории, — сообщает УНИАН.

Судьба убийцы украинского бизнесмена Евгения Щербаня россиянина Вадима Болотских остается не известной, но из тюрьмы, где он отбывал пожизненное наказание его выпустили.

Об этом в интервью Дмитрию Гордону в издании «Гордон» рассказал младший сын бизнесмена Руслан Щербань.

Руслан Щербань рассказал, что, по его информации, убийца был выходцем из КГБ, окончил Высшую школу КГБ СССР. С убийцей отца Руслан встречался дважды – в первый раз на суде в Луганске, во второй – во время дачи показаний в Киеве.

Именно во время второй встречи Болотских назвал Руслану Щербаню имена заказчиков. По словам Щербаня, это были «Кушнир, Рябой, Гурик, Матрос и Лазаренко». Тогда же убийца объяснил и убийство супруги Евгения Щербаня, заявил, что думал, что она его телохранитель.

Нынешняя судьба Болотских не известна. «Тюрьма, в которой он отбывал пожизненное заключение, оказалась с той стороны, и, да, его там сейчас нет. Это по моей информации – официально прокуратура подтвердить не может», — рассказал Руслан Щербань.

Как заявил Руслан Щербань, у него есть все основания подозревать в заказе убийства Павла Лазаренка, который кроме политических амбиций был также должен Евгению Щербаню крупную сумму денег – 50 млн долл.

В своих воспоминаниях о времени после убийства отца Руслан Щербань говорит о том, что семью поддержали немного людей: «Очень много людей отвернулось. Из тех людей, которые реально помогали, я могу назвать Иосифа Давыдовича Кобзона и Ахметова Рината Леонидовича. По большому счету, все».

Потому, по словам Руслана, недавний фильм своего старшего брата Евгения Щербаня он воспринял с недоумением, поскольку уже 7 лет назад журналисты снимали фильм по истории Щербаня, и там были расставлены «точки над и».

«Ахметова он обвиняет в каком-то неправильном отношении к нему. Я не согласен. Потому что мы с Ринатом Леонидовичем сели в 1997 году, провели штук 10 встреч, взяли все цифры, взяли менеджеров, которые занимались бизнесом моего отца, разрисовали всю картину, увидели цифры – сочлись, пожали друг другу руки – и разошлись. И пошли дальше работать и заниматься своими делами», — говорит Руслан Щербань.

Напомним, некоторое время назад вышел фильм-расследование о перераспределении имущества Евгения Щербаня, убитого в 1996 году, снятый одним из его сыновей, в которой тот обвинил ряд бывших партнеров отца в недобросовестном распределении бизнеса после его смерти.

Как известно, Евгений Щербань был влиятельным политиком начала 90-х в Украине, также он владел рядом предприятий в Донецкой области, который после его смерти перешли его партнерам.