Кабмин признал провал реформы строительного контроля, начатой Зеленским (документ)

Кабинет министров начал масштабное переформатирование архитектурно-строительной инспекции и ликвидировал ряд органов контроля, ранее утвержденных с подачи президента.

Кабинет министров признал утратившим силу пункт 3 своего же постановления от 13 марта 2020 года "Об оптимизации органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора". Об этом сообщается в официальном постановлении №1339, опубликованном на Правительственном портале.

Речь идет об отмене решения Кабмина, принятого весной этого года на выездном заседании, на котором присутствовал президент Владимир Зеленский. На этом же собрании глава государства заявил о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Вместо ГАСИ должны были быть образованы три новых органа: Государственная инспекция градостроительства, Государственное агентство по техническому регулированию в градостроительстве и Государственная сервисная служба градостроительства — однако эта идея так и не была воплощена в жизнь. Причины такого переформатирования не указываются, однако издание "Экономическая правда" сообщает, что таким образом "правительство признало провал реформы строительного контроля".

После отмены действия документа, в силу вступило предыдущее постановление, от 2011 года, которым устанавливается прежний порядок осуществления государственного архитектурно-строительного контроля со старыми органами.

При этом следующим же своим постановлением – №1340 – Кабмин ликвидирует возобновившие работу Государственную инспекцию градостроительства и Государственную сервисную службу градостроительства, а вместо них образовывает "Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства Украины".

Этим же постановлением Кабмин создает две специальных комиссии, которые будут следить за ликвидацией вышеуказанных ведомств, и передает их имущество новому органу: "Определить Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства (ГИАГ) субъектом управления индивидуально определенного имущества Государственной инспекции градостроительства и Государственной сервисной службы градостроительства, Государственной архитектурно-строительной инспекции, которые ликвидируются".

Сообщается также, что деятельность нового органа – ГИАГ – будет координироваться через Министра развития общин и территорий Алексея Чернышова.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что реформа медицины оказалась провальной, а выявила этот факт эпидемия коронавируса Covid-19.