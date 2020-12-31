В метро Киева установили табло, показывающее отсчет времени до прибытия поезда

На каждой станции метро установят не менее 12 подобных дисплеев. Монтаж проведут в течение 2021 года.

В киевском метрополитене на станции "Контрактовая площадь" установлено первое табло, демонстрирующее отсчет времени до прибытия поезда. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

"Интегрированный программно-аппаратный комплекс в реальном времени будет осуществлять расчет расстояния и показывать отсчет", – говорится в сообщении.

Информация о том, сколько осталось ждать до посадки в вагон, будет отображаться с заданной периодичностью на высококачественных дисплеях.

На каждой станции метро установят не менее 12 подобных дисплеев. Монтаж проведут в течение 2021 года.

Система будет подключена к единой цифровой сети, а данные будут быстро обновляться. На экранах также будет отображаться текущее время, дата, погода и другая актуальная информация.

Отмечается, что компания "Транс-медиа", которая проводила разработку и запуск системы, не использовала для этого средства бюджета и метрополитена.

Как утверждают в руководстве метрополитена, пожелания такой услуги выразили 10 тысяч киевлян, подписав петицию.

Отметим, Киевский метрополитен в новогоднюю ночь будет работать на 2 часа дольше. Чтобы предотвратить скопление людей, на некоторых центральных станциях введут ограничения. Так, на вход могут закрывать станции "Золотые ворота", "Крещатик", "Майдан Независимости", "Почтовая площадь" и "Контрактовая площадь".