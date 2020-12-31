В Украине с 1 января подорожают биометрические паспорта

Подорожание связано с ростом цены на бланки документов.

С 1 января 2021 года Государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" повысит стоимость бланков биометрических документов.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной миграционной службы Украины.

Отмечается, что увеличится общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме карточки, паспорта гражданина Украины для выезда за границу и видов на временное и постоянное проживание.

В частности, с 1 января стоимость бланка для оформления паспорта гражданина Украины в форме карточки повысится с 219 грн до 237 грн. Общая стоимость оформления документа сроком до 20 рабочих дней вырастет с 345 грн до 363 грн, до 10 рабочих дней – с 471 грн до 489 грн.

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу обойдется в 694 грн при условии оформления документа до 20 рабочих дней (сейчас 682 грн) или в 1046 грн – 7 рабочих дней (сейчас 1034 грн).

Стоимость временного вида на жительство возрастет с 891 грн до 915 грн, а постоянного вида на жительство – с 728 грн до 752 грн.

Граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, оплатившие админуслуги и подавшие заявления на оформление документов до 31 декабря 2020 года, получат документы по старой цене.

Ранее сообщалось, что Нацбанк выпустил мобильное приложение UAPassportReader для считывания информации с биометрических паспортов. Скачав приложение на смартфон, можно бесконтактно, быстро и просто считать всю информацию, необходимую для идентификации клиента с его ID-карты или биометрического загранпаспорта гражданина Украины.