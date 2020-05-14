НБУ запустил приложение для считывания данных с биометрических паспортов
2020-05-14 16:55:00
Банкам не нужно будет покупать оборудование для считывания информации с чипа документов
Нацбанк выпустил мобильное приложение UAPassportReader для считывания информации с биометрических паспортов.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Национальный банк разработал мобильное приложение UAPassportReader для считывания информации с биометрических документов. Скачав приложение на смартфон, можно бесконтактно, быстро и просто считать всю информацию, необходимую для идентификации клиента с его ID-карты или биометрического загранпаспорта гражданина Украины", – сказано в сообщении.
Банкам не нужно будет покупать оборудование для считывания информации с чипа документов. Банк сразу сможет получать и хранить в цифровом виде всю необходимую информацию о клиентах.
Клиентам, которые имеют биометрические паспорта, теперь не нужно будет носить с собой бумажную справку о месте прописки. Кроме того, владельцы таких документов смогут загрузить эту информацию на свой смартфон для дальнейшей пересылки.
Как ранее сообщал Фокус:
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