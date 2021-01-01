Ульяна Супрун пообещала больше не писать постов в Facebook

Бывшая и.о. министра здравоохранения дала украинцам свой последний совет: конфликтуйте и не идите на компромисс со злом.

Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в первый день нового года пообещала больше не писать постов в Facebook.

Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети.

В последнем сообщении Супрун дала украинцам свой последний совет: конфликтуйте и не идите на компромисс со злом.

"В первый день нового года публикую на своей странице в фейсбуке последний пост. И я хочу дать вам последний совет: украинцы непобедимы. Конфликтуйте и не идите на компромисс со злом", – написала Супрун.

Кроме того, она призвала украинцев не бояться брать ответственность на себя и принимать важные решения.

"Принимайте решения так, что этого больше ни от кого ожидать. Возьмите ответственность за все, что происходит вокруг, и не ждите, что это сделает кто-то другой", – написала Супрун.

"Если хватит смелости попрощаться, всегда сохранишь надежду, чтобы снова увидеться", – закончила свой последний пост экс-и.о. министра здравоохранения.

Напомним, недавно Супрун рассказала, как надо "декоммунизировать" домашние аптечки.