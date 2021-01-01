Здравствуй, Новый год!: В Киеве автомобиль "Ягуар" повис на столбе (видео)

Машина теперь напоминает "новую городскую скульптуру".

В первый день нового года в Киеве произошло необычное дорожно-транспортное нарушение. На подъеме водитель автомобиля "Ягуар" не справился с управлением и въехал в столб, на котором и зависла передняя часть легковушки.

Об этом сообщает ДТП.kiev.ua.

От удара столб треснул и покосился, а у "Ягуара" пришла в негодность вся передняя часть.

"Утреннее ДТП в Киеве на Глубочицкой перед Артема водитель Ягуар при подъеме к Черновола пытался "взлететь", но слегка задел столб ", – говорится в сообщении.

На кадрах ролика видно, что разбитая передняя часть автомобиля зависла на покосившемся столбе.

Информации о пострадавших не поступало. На место аварии прибыли столичные пролицейские.

"Посмотреть на новую скульптуру приехала полиция Шевченковского района", – говорится в сообщении.

Напомним, в Харькове Фрунзенский районный суд признал игрока футбольной команды "Металлист-1925" Дмитрия Кравченко виновным в нарушении ПДД, повлекшее аварию. Решением суда футболист был оштрафован на 340 гривен, а также ему придется оплатить судебный сбор размере 420 гривен. В то же время Кравченко был освобожден от ответственности по ч. 1 ст. 130 КУпАП Украины (управление транспортными средствами лицами, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения).