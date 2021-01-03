В Украине в 7 раз превышена норма заболеваемостью коронавирусом, – Минздрав

В лидерах по распространению COVID-19 оказались две области и Киев.

На начало января в Украине заболеваемость коронавирусом составляет 287,9 на 100 тысяч населения, что более чем в 7 раз превышает норму – 40 случаев заболевания. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

По регионам страны наихудшая ситуация с заболеваемостью складывается в Николаевской (495,5), Запорожской (464,3) областях и в Киеве (423,9). Наилучшие показатели зафиксированы в Кировоградской (84,1), Закарпатской (110,7) и Ивано-Франковской (120,8) областях.

Кроме этого, по данным ведомства, сокращается заполненность больничных коек для пациентов с коронавирусом. По состоянию на 2 января в стране были заняты 33,3% коек. В Николаевской области заняты больше всего коек — 49%. В Киеве заполнены 39% больничных мест. Всего в стране введено уже 65 948 коек.

В конце декабря в Украине показатель заболеваемости коронавирусом составлял 323,7 на 100 тысяч населения. Это более чем в 8 раз выше нормы, которая составляет 40 случаев заболевания.

Напомним, по состоянию на утро 3 января в Украине выявили 4 576 новых случаев COVID-19 (сутками ранее – 5 038). Среди них заболели 158 детей и 172 медработник.

А по состоянию на 1 января среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 32,72% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 4 189. Тогда было проведено 14 708 ПЦР-тестов.