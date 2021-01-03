Статистика коронавируса в Украине: число подтвержденных случаев продолжает снижаться
За минувшие сутки в стране было зафиксировано 4 576 новых случаев коронавируса.
По состоянию на утро 3 января в Украине выявили 4 576 новых случаев COVID-19 (сутками ранее – 5 038). Среди них заболели 158 детей и 172 медработник. Об этом говорится в утренних данных Минздрава в Telegram и системы мониторинга распространения вируса СНБО.
За минувшие сутки было госпитализировано 1 306 пациентов с коронавирусом, умерли – 123 человека. Оправились от коронавируса 6 250 человек. Также отмечается, что за минувшие сутки было проведено 14 576 тестов на COVID-19, из которых 12 362 – методом ПЦР, а 2 214 – ИФА.
Всего же с начала пандемии коронавируса в Украине было зафиксировано 1 074 093 случаев COVID-19. Из них выздоровели 728 865 человек, а 18 854 – умерли.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев было зарегистрировано в Николаевской (454), Львовской (433), Одесской (426), Днепропетровской (404) областях и городе Киеве (370).
Количество заболеваний в регионах:
- м. Киев – 113 019 случаев (+370);
- Винницкая область – 22 867 (+66);
- Волынская область – 32 159 (+93);
- Днепропетровская область – 59 697 (+404);
- Донецкая область – 37 398 (+200);
- Житомирская область – 40 007 (+25);
- Закарпатская область – 28 485 (+78);
- Запорожская область – 55 018 (+301);
- Ивано-Франковская область – 43 588 (+99);
- Киевская область – 60 541 (+303);
- Кировоградская область – 8 566 (+22);
- Луганская область – 11 008 (+85);
- Львовская область – 62 563 (+433);
- Николаевская область – 32 159 (+454);
- Одесская область – 72 315 (+426);
- Полтавская область – 36 930 (+197);
- Ровенская область – 41 578 (+75);
- Сумская область – 41 497 (+147);
- Тернопольская область – 34 334 (+59);
- Харьковская область – 70 280 (+68);
- Херсонская область – 18 159 (+115);
- Хмельницкая область – 39 946 (+14);
- Черкасская область – 39 725 (+244);
- Черновицкая область – 40 503 (+146);
- Черниговская область – 30 505 (+152).
По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 1 января среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 32,72% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 4 189. Тогда было проведено 14 708 ПЦР-тестов.