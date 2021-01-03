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Статистика коронавируса в Украине: число подтвержденных случаев продолжает снижаться

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Фото: Украинская правда

За минувшие сутки в стране было зафиксировано 4 576 новых случаев коронавируса.

По состоянию на утро 3 января в Украине выявили 4 576 новых случаев COVID-19 (сутками ранее – 5 038). Среди них заболели 158 детей и 172 медработник. Об этом говорится в утренних данных Минздрава в Telegram и системы мониторинга распространения вируса СНБО.

За минувшие сутки было госпитализировано 1 306 пациентов с коронавирусом, умерли – 123 человека. Оправились от коронавируса 6 250 человек. Также отмечается, что за минувшие сутки было проведено 14 576 тестов на COVID-19, из которых 12 362 – методом ПЦР, а 2 214 – ИФА.

Всего же с начала пандемии коронавируса в Украине было зафиксировано 1 074 093 случаев COVID-19. Из них выздоровели 728 865 человек, а 18 854 – умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев было зарегистрировано в Николаевской (454), Львовской (433), Одесской (426), Днепропетровской (404) областях и городе Киеве (370).

Количество заболеваний в регионах:

  • м. Киев – 113 019 случаев (+370);
  • Винницкая область – 22 867 (+66);
  • Волынская область – 32 159 (+93);
  • Днепропетровская область – 59 697 (+404);
  • Донецкая область – 37 398 (+200);
  • Житомирская область – 40 007 (+25);
  • Закарпатская область – 28 485 (+78);
  • Запорожская область – 55 018 (+301);
  • Ивано-Франковская область – 43 588 (+99);
  • Киевская область – 60 541 (+303);
  • Кировоградская область – 8 566 (+22);
  • Луганская область – 11 008 (+85);
  • Львовская область – 62 563 (+433);
  • Николаевская область – 32 159 (+454);
  • Одесская область – 72 315 (+426);
  • Полтавская область – 36 930 (+197);
  • Ровенская область – 41 578 (+75);
  • Сумская область – 41 497 (+147);
  • Тернопольская область – 34 334 (+59);
  • Харьковская область – 70 280 (+68);
  • Херсонская область – 18 159 (+115);
  • Хмельницкая область – 39 946 (+14);
  • Черкасская область – 39 725 (+244);
  • Черновицкая область – 40 503 (+146);
  • Черниговская область – 30 505 (+152).

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 1 января среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 32,72% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 4 189. Тогда было проведено 14 708 ПЦР-тестов.