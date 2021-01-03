Статистика коронавируса в Украине: число подтвержденных случаев продолжает снижаться

За минувшие сутки в стране было зафиксировано 4 576 новых случаев коронавируса.

По состоянию на утро 3 января в Украине выявили 4 576 новых случаев COVID-19 (сутками ранее – 5 038). Среди них заболели 158 детей и 172 медработник. Об этом говорится в утренних данных Минздрава в Telegram и системы мониторинга распространения вируса СНБО.

За минувшие сутки было госпитализировано 1 306 пациентов с коронавирусом, умерли – 123 человека. Оправились от коронавируса 6 250 человек. Также отмечается, что за минувшие сутки было проведено 14 576 тестов на COVID-19, из которых 12 362 – методом ПЦР, а 2 214 – ИФА.

Всего же с начала пандемии коронавируса в Украине было зафиксировано 1 074 093 случаев COVID-19. Из них выздоровели 728 865 человек, а 18 854 – умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев было зарегистрировано в Николаевской (454), Львовской (433), Одесской (426), Днепропетровской (404) областях и городе Киеве (370).

Количество заболеваний в регионах:

м. Киев – 113 019 случаев (+370);

Винницкая область – 22 867 (+66);

Волынская область – 32 159 (+93);

Днепропетровская область – 59 697 (+404);

Донецкая область – 37 398 (+200);

Житомирская область – 40 007 (+25);

Закарпатская область – 28 485 (+78);

Запорожская область – 55 018 (+301);

Ивано-Франковская область – 43 588 (+99);

Киевская область – 60 541 (+303);

Кировоградская область – 8 566 (+22);

Луганская область – 11 008 (+85);

Львовская область – 62 563 (+433);

Николаевская область – 32 159 (+454);

Одесская область – 72 315 (+426);

Полтавская область – 36 930 (+197);

Ровенская область – 41 578 (+75);

Сумская область – 41 497 (+147);

Тернопольская область – 34 334 (+59);

Харьковская область – 70 280 (+68);

Херсонская область – 18 159 (+115);

Хмельницкая область – 39 946 (+14);

Черкасская область – 39 725 (+244);

Черновицкая область – 40 503 (+146);

Черниговская область – 30 505 (+152).

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 1 января среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 32,72% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 4 189. Тогда было проведено 14 708 ПЦР-тестов.