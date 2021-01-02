Статистика коронавируса в Украине на 2 января: количество заболевших резко снизилось

За минувшие сутки умер 51 человек, выздоровели 2 606 пациентов.

По состоянию на утро 2 января в Украине выявили 5 038 новых случаев COVID-19 (сутками ранее – 9 432). Среди них заболели 182 ребенка и 131 медработник. Об этом говорится в утренних данных Минздрава в Telegram и системы мониторинга распространения вируса СНБО.

За минувшие сутки умер 51 человек, выздоровели 2 606 пациентов.

За все время пандемии в Украине подтвердили 1 064 479 случаев коронавируса. Сейчас в Украине COVID-19 болеют 328 171 человек.

Всего за сутки было произведено 17 930 тестирований: методом ПЦР – 14 975, методом ИФА – 2 955.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (434), Киевской (407), Николаевской (391), Житомирской (378), Сумской (361) областях и г. Киев (293).

Количество заболеваний в регионах:

– г. Киев – 112 649 случаев (+293);

– Винницкая область – 22 801 случай (66);

– Волынская область – 33 312 случая (105);

– Днепропетровская область – 59 293 случая (302);

– Донецкая область – 37 198 случаев (289);

– Житомирская область – 39 982 случая (378);

– Закарпатская область – 28 407 случаев ();

– Запорожская область – 54 717 случаев (110);

– Ивано-Франковская область – 43 489 случаев (148);

– Киевская область – 60 238 случаев (407);

– Кировоградская область – 8 544 случая (22);

– Луганская область – 10 923 случая (93);

– Львовская область – 62 130 случаев (434);

– Николаевская область – 31 705 случаев (391);

– Одесская область – 71 889 случаев (220);

– Полтавская область – 36 733 случая (135);

– Ровненская область – 41 503 случая (228);

– Сумская область – 41 350 случаев (361);

– Тернопольская область – 34 275 случаев (81);

– Харьковская область – 70 212 случая (122);

– Херсонская область – 18 044 случая (138);

– Хмельницкая область – 39 932 случая (240);

– Черкасская область – 39 481 случай (130);

– Черновицкая область – 40 357 случаев (132);

– Черниговская область – 30 353 случая (119).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 31 декабря среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 30,64% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 8 555. Тогда было проведено 35 688 ПЦР-тестов.

Напомним, в настоящее время в Украине циркулируют пять штаммов коронавируса. Об этом сообщил Центр общественного здоровья.