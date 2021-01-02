Статистика коронавируса в Украине на 2 января: количество заболевших резко снизилось
За минувшие сутки умер 51 человек, выздоровели 2 606 пациентов.
По состоянию на утро 2 января в Украине выявили 5 038 новых случаев COVID-19 (сутками ранее – 9 432). Среди них заболели 182 ребенка и 131 медработник. Об этом говорится в утренних данных Минздрава в Telegram и системы мониторинга распространения вируса СНБО.
За минувшие сутки умер 51 человек, выздоровели 2 606 пациентов.
За все время пандемии в Украине подтвердили 1 064 479 случаев коронавируса. Сейчас в Украине COVID-19 болеют 328 171 человек.
Всего за сутки было произведено 17 930 тестирований: методом ПЦР – 14 975, методом ИФА – 2 955.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (434), Киевской (407), Николаевской (391), Житомирской (378), Сумской (361) областях и г. Киев (293).
Количество заболеваний в регионах:
– г. Киев – 112 649 случаев (+293);
– Винницкая область – 22 801 случай (66);
– Волынская область – 33 312 случая (105);
– Днепропетровская область – 59 293 случая (302);
– Донецкая область – 37 198 случаев (289);
– Житомирская область – 39 982 случая (378);
– Закарпатская область – 28 407 случаев ();
– Запорожская область – 54 717 случаев (110);
– Ивано-Франковская область – 43 489 случаев (148);
– Киевская область – 60 238 случаев (407);
– Кировоградская область – 8 544 случая (22);
– Луганская область – 10 923 случая (93);
– Львовская область – 62 130 случаев (434);
– Николаевская область – 31 705 случаев (391);
– Одесская область – 71 889 случаев (220);
– Полтавская область – 36 733 случая (135);
– Ровненская область – 41 503 случая (228);
– Сумская область – 41 350 случаев (361);
– Тернопольская область – 34 275 случаев (81);
– Харьковская область – 70 212 случая (122);
– Херсонская область – 18 044 случая (138);
– Хмельницкая область – 39 932 случая (240);
– Черкасская область – 39 481 случай (130);
– Черновицкая область – 40 357 случаев (132);
– Черниговская область – 30 353 случая (119).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 31 декабря среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 30,64% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 8 555. Тогда было проведено 35 688 ПЦР-тестов.
Напомним, в настоящее время в Украине циркулируют пять штаммов коронавируса. Об этом сообщил Центр общественного здоровья.