Статистика коронавируса в Украине на 1 января: за сутки умерли 147 человек
Зафиксировано 9432 новых случаев COVID-19.
По состоянию на утро 1 января в Украине за сутки выявили 9432 новых случаев COVID-19 (сутками ранее – 7 986). Летальных исходов зафиксировали 147. Это данные системы мониторинга распространения вируса СНБО.
За минувшие сутки умерли 147 человек, выздоровели 10 016 пациентов.
За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 1 064 479 человек, выздоровели – 720 009 человек, а летальных случаев зафиксировали 18 680.
Наиболее сложная ситуация в Киеве (+885), Харьковской области (+713), Киевской области (+627), Полтавской области (+518), Одесской области (+544).
Количество случаев коронавируса в регионах:
- г. Киев — 112 356 (за прошедшие сутки +885 новых случаев);
- Винницкая область — 22 735 (+235);
- Волынская область — 33 207 (+191);
- Днепропетровская область — 58 991 (+430);
- Донецкая область — 36 909 (+518);
- Житомирская область — 39 604 (+402);
- Закарпатская область — 28 313 (+113);
- Запорожская область — 54 607 (+519);
- Ивано-Франковская область — 43 341 (+151);
- Киевская область — 59 831 (+627);
- Кировоградская область — 8 522 (+74);
- Луганская область — 10 830 (+322);
- Львовская область — 61 696 (+428);
- Николаевская область — 31 314 (+414);
- Одесская область — 71 669 (+544);
- Полтавская область — 36 598 (+519);
- Ровенская область — 41 275 (+285);
- Сумская область — 40 989 (+347);
- Тернопольская область — 34 194 (+171);
- Харьковская область — 70 090 (+713);
- Херсонская область — 17 906 (+154);
- Хмельницкая область — 39 692 (+505);
- Черкасская область — 39 351 (+340);
- Черновицкая область — 39 815 (+153);
- Черниговская область — 29 633 (+175).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 30 декабря среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 33, 48 % оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 10 624. Тогда было проведено 238 932 ПЦР-теста.
Напомним, в настоящее время в Украине циркулируют пять штаммов коронавируса. Об этом сообщил Центр общественного здоровья.