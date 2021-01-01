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Статистика коронавируса в Украине на 1 января: за сутки умерли 147 человек

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Коронавирус, Умершие, Заболевшие, ПРЦ-тесты, Статистика
Фото: Украинская правда

Зафиксировано 9432 новых случаев COVID-19.

По состоянию на утро 1 января в Украине за сутки выявили 9432 новых случаев COVID-19 (сутками ранее – 7 986). Летальных исходов зафиксировали 147. Это данные системы мониторинга распространения вируса СНБО.

За минувшие сутки умерли 147 человек, выздоровели 10 016 пациентов.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 1 064 479 человек, выздоровели – 720 009 человек, а летальных случаев зафиксировали 18 680. 

Наиболее сложная ситуация в Киеве (+885), Харьковской области (+713), Киевской области (+627), Полтавской области (+518), Одесской области (+544).

Количество случаев коронавируса в регионах:

  • г. Киев — 112 356 (за прошедшие сутки +885 новых случаев);
  • Винницкая область — 22 735 (+235);
  • Волынская область — 33 207 (+191);
  • Днепропетровская область — 58 991 (+430);
  • Донецкая область — 36 909 (+518);
  • Житомирская область — 39 604 (+402);
  • Закарпатская область — 28 313 (+113);
  • Запорожская область — 54 607 (+519);
  • Ивано-Франковская область — 43 341 (+151);
  • Киевская область — 59 831 (+627);
  • Кировоградская область — 8 522 (+74);
  • Луганская область — 10 830 (+322);
  • Львовская область — 61 696 (+428);
  • Николаевская область — 31 314 (+414);
  • Одесская область — 71 669 (+544);
  • Полтавская область — 36 598 (+519);
  • Ровенская область — 41 275 (+285);
  • Сумская область — 40 989 (+347);
  • Тернопольская область — 34 194 (+171);
  • Харьковская область — 70 090 (+713);
  • Херсонская область — 17 906 (+154);
  • Хмельницкая область — 39 692 (+505);
  • Черкасская область — 39 351 (+340);
  • Черновицкая область — 39 815 (+153);
  • Черниговская область — 29 633 (+175).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 30 декабря среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 33, 48 % оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 10 624. Тогда было проведено 238 932 ПЦР-теста.

Напомним, в настоящее время в Украине циркулируют пять штаммов коронавируса. Об этом сообщил Центр общественного здоровья.