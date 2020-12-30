В Украине циркулируют пять штаммов коронавируса, – ЦОЗ

Циркуляцию пяти штаммов подтвердила лаборатория Лондона, куда отправили 50 образцов, взятых у пациентов.

В настоящее время в Украине циркулируют пять штаммов коронавируса. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Отмечается, что это подтвердила лаборатория Лондона, куда отправили 50 образцов, взятых у пациентов из 9 регионов: Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой областей.

Результаты показали принадлежность циркулирующих на территории Украины вирусов к глобальной генетической линии B, которая происходит из Китая. В Украине определены генетические варианты: В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 и В2.

– В1 – вирусы этой группы относятся к многочисленной группе вирусов, циркулирующих на территории Европы и происходят из Италии.

– В1.1 – вирусы генетической линии В1, которые отличаются тремя нуклеотидными заменами (SNPs 28881GA, 28882GA, 28883GC).

– В1.1.1 – циркуляцию этих вирусов обнаружено одновременно на территории стран ЕС и Великобритании.

– В1.5 – вирусы этой группы относятся к многочисленной группе вирусов, циркулирующих на территории Европы и происходят из Испании.

– В2 – вирусы этой группы циркулируют в более 57 странах мира на 6 континентах.

ЦОЗ отмечает, что вирус SARS-CoV-2 мутирует медленнее, чем вирусы гриппа или ВИЧ.

Также сообщается, что для отслеживания изменений вируса с января 2021 года референс-лаборатория ЦОЗ ежемесячно будет направлять образцы на исследование за границу.

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, обнаруженный в Великобритании, приведет к увеличению количества заболевших и умерших уже в следующем году. К такому выводу пришли ученые Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины.

Центр общественного здоровья Минздрава Украины назвал вероятные причины появления нового штамма. Первая – вирус мутировал вследствие длительной инфекции у одного пациента с угнетенной иммунной системой. Вторая – мутированный вирус мог передаться человеку от животных.