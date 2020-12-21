Появление нового штамма SARS-CoV-2 вряд ли связано с вакцинацией, - Центр здоровья

Новый вирус распространяется гораздо быстрее, однако на тяжесть заболевания и смертность он не повлиял

Два возможных объяснения возникновения нового штамма SARS-CoV-2 в Великобритании озвучил Центр общественного здоровья Минздрава Украины (ЦОЗУ).

По одной версии, вирус мутировал вследствие длительной инфекции у одного пациента с угнетенной иммунной системой.

Второе объяснение – процессы адаптации вируса, происходящие у различных восприимчивых видов животных, которые затем передаются людям от животных-хозяев. Есть данные о сходстве шипового протеина со штаммом вируса, выявленным у норок из Дании.

"Программы вакцинации от COVID-19 вряд ли могли привести к появлению нового SARS-CoV-2, ведь наблюдаемое увеличение не совпадает по времени с началом вакцинации. Новый штамм SARS-CoV-2 появился до начала кампании по вакцинации в Великобритании в сентябре 2020 года, а затем циркулировал среди населения до середины ноября 2020 года", – отметили в ЦОЗУ.

По информации ВОЗ, новый вариант SARS-CoV-2 определяется множественными мутациями спайк-белков (белков-шипов) — в очень важной и неожиданной части вируса. При этом, уверяют эксперты, появление нового штамма коронавируса – ожидаемое и не является поводом для беспокойства. Диверсификацию COVID-19 и его адаптацию наблюдают во всем мире, и она будет происходить из-за постоянной передачи вирусов.

В отличие от обычного коронавируса, новый штамм отличается тем, что способен быстрее распространяться между людьми, чем другие варианты инфекции, с прогнозируемым ускорением передачи до 70%. Признаков повышенной тяжести штамма, как и увеличения количества умерших, нет. До сих пор также не доказано, что он влияет на действие вакцины или лечения.

Большинство случаев инфицирования новым штаммом регистрировали у людей до 60 лет, у которых реже развиваются тяжелые симптомы

Напомним, что в результате секвенирования вирусного генома в Великобритании 14 декабря был обнаружен новый штамм коронавируса.

Из-за этого украинцам не рекомендуют летать в Лондон. В Великобритании же заявили, что в связи со стремительным распространением инфекции ситуация вышла из-под контроля. Поэтому в стране введут жесткий карантин, который может продлится больше месяца.

Мутировавший коронавирус уже выявили и в Италии, куда его занесли прилетевшие из Великобритании местные жители.