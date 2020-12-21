Новый штамм коронавируса в Британии: украинцам рекомендуют не ездить в Лондон

Украинцам, которые уже находятся в Великобритании, рекомендуют быть осмотрительными.

Гражданам Украины рекомендуют воздержаться от поездок в некоторые регионы Великобритании, в частности ее столицу – Лондон. Причиной является новый вид коронавируса.

Соответствующие рекомендации обнародовало в Facebook посольство Украины в Соединенном Королевстве.

"В связи с обострением эпидемической ситуации, связанной с распространением в отдельных регионах Соединенного Королевства заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), посольство Украины рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Лондон и юго-восточную Англию", – говорится в сообщении.

Украинцам, которые уже находятся в районах, наиболее пораженным коронавирусом, рекомендуется быть внимательными и осторожными, соблюдать и выполнять требования местных органов власти, а также отслеживать информацию на сайте https://tripadvisor.mfa.gov.ua/.

В посольстве рассказали, что решение о приостановке авиасообщения с Великобританией приняли Нидерланды, Бельгия, Австрия, Италия, Ирландия, Германия, Чехия, Франция, Швеция, Латвия, Литва, Эстония, Болгария, а также Канада.

Ранее сообщалось, что из-за нового штамма коронавируса в Великобритании, правительство Украины активно проводит консультации по поводу возможных ограничений авиасообщения.

В Министерстве здравоохранения Великобритании сообщили, что ситуация вышла из-под контроля. Новый штамм COVID-19 распространяется слишком быстро.

Кроме того, в Великобритании введут жесткий карантин, который может продлится больше месяца.

По словам Бориса Джонсона, новый штамм вируса на 70% заразнее.