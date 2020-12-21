“Несомненно, ограничения будут”, — ОП о закрытии авиасообщения с Британией

Из-за нового штамма коронавируса в Великобритании, правительство Украины активно проводит консультации по поводу возможных ограничений авиасообщения.

В правительстве могут закрыть авиасообщение Британией, передает Страна.ua

"Безусловно, информация о новом, более агрессивном штамме вируса, который̆ определили британские ученые, заставляет ещё раз пересмотреть правила въезда/выезда из страны, а также уточнить прочие карантинные ограничения. Тем более, что целый̆ ряд европейских стран уже приняли решение об ужесточении", — заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

По словам Подоляка, министр здравоохранения предлагает обдумать возможность ограничения полетов. Мининфраструктуры должно в кратчайшие сроки дать данные по аэропортам, чтобы понимать, как это отразится на их деятельности.

"Несомненно, ограничения будут. Это же безопасность. И это уже делают наши европейские партнеры", — выразил уверенность в ведении ограничений Подоляк.

Сообщается, что в Соединенном Королевстве обнаружили новый штамм коронавируса, получивший название VUI 202012/01, заболевание вызванное им проходит в более тяжелой форме.

Напомним, уже больше 10 стран мира уже приняли решение об ограничении сообщения с Великобританией из-за более заразного штамма коронавируса.

В Министерстве здравоохранения Великобритании сообщили, что ситуация вышла из-под контроля. новый штамм COVID-19 распространяется слишком быстро.

Ранее сообщалось, что в Великобритании введут жесткий карантин, который может продлится больше месяца.

По словам Бориса Джонсона, новый штамм вируса на 70% заразнее.