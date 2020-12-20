"На 70% заразнее". Джонсон рассказал о новой мутации коронавируса в Британии

Премьер заявил, что в некоторых частях страны вводится наивысший уровень карантинных ограничений.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с воскресенья, 20 декабря вводится четвертый уровень карантинных ограничений. Такое решение было принято из-за появления новой мутации коронавируса, которая оказалась более заразной. Об этом сообщает ВВС.

После заявления премьера об ужесточении карантина заявили и главы правительств Уэльса и Шотландии. Теперь Шотландия полностью закрыта на въезд и выезд, там количество зараженных новым штаммом коронавируса достигло 17 человек. Ограничения были введены на период рождественских праздников.

В Уэльсе также отменяются все рождественские торжества и на всей территории вводится локдаун.

Новый штамм коронавируса, названный VUI-202012/01, может оказаться опаснее того, что появился в 2019 году.

"Он может быть на 70% более заразным, чем старый вариант", – сказал премьер.

Правда, Джонсон добавил, что это предварительная информация, и появившийся штамм вируса пока изучается учеными.

Советники правительства Великобритании по борьбе с пандемией говорят, что пока нет никаких признаков того, что новый штамм будет более смертельным или как-то воспрепятствует процессу вакцинации. В это же время, новая мутация вируса распространяется гораздо быстрее. Например, еще в ноябре штамм был найден в 28% всех зараженных коронавирусом в Лондоне, то в декабре этот показатель составил уже 60%.

Ранее британское законодательство предусматривало три уровня ограничений. Третий, действующий сейчас, вводился при "очень высокой эпидемиологической опасности".

Когда стало известно о планах правительства ужесточить карантин, толпы жителей Лондона попытались покинуть город до того, как его закроют. Большие скопления людей образовались на крупных вокзалах Сент-Панкрас, Кингс-Кросс, Юстон и Паддингтон.

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Также серьезные пробки образовались на основных автомагистралях, связывающих Лондон с другими частями страны, в том числе на трассе А40, которая ведет в Уэльс через Оксфорд и Глостер.

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Напомним, на прошлой неделе Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок в Палате общин заявил, что в стране появился новый штамм коронавируса, который распространился почти в 60 районах местного самоуправления.

Согласно сообщению Public Health England (PHE), агентства Министерства здравоохранения и социальной защиты, новым штаммом заразились более 1100 человек, преимущественно в южной и восточной Англии.

По словам ученых, новая мутация вряд ли поставит под угрозу эффективность вакцин против коронавируса.