Из-за нового штамма коронавируса более 10 стран закрылись от Британии (список)
После заявления премьер-министра Великобритании о новом штамме, все больше стран прекращают авиасообщение с Соединенным Королевством.
Более заразный штамм коронавируса уже обнаружили 9 раз в Дании, Нидерландах, Австралии и Италии, об этом сообщает BBC.
На данный момент нет данных, поддается ли новый штамм существующей вакцине. По словам Бориса Джонсона его научные советники заявляют, что новый штамм может оказаться на 70% заразнее.
Поэтому вслед за Нидерландами, Италией, Бельгией, Израилем и Германией ограничения с Британией вводят:
- Ирландия – с сегодняшнего дня все авиарейсы из Великобритании приостановлены, как минимум на двое суток;
- Франция – закрытие границ с сроком на 48 часов вступает в силу с сегодняшнего дня. Закрывают все перевозки по воздуху, воде и железной дороге;
- Австрия – в скором времени объявит о своем решении, схожем с другими странами;
- Латвия – закрывает авиасообщение с полуночи 21 декабря до 1 января;
- Эстония – отменены авиарейсы с 21 декабря до 1 января;
- Литва
- Румыния
- Болгария
- Чехия
- Швеция – сегодня примет решение о закрытии въезда из Британии;
- Турция – приостановила полеты с Британии, Дании и Нидерландов. Срок введенных ограничений не озвучивается;
- Швейцария – приостанавливает все авиарейсы в Великобританию и из нее до особого распоряжения;
- Кувейт – закрывает авиарейсы на неопределенный срок;
- Саудовская Аравия – сроком на одну неделю закрывает все пропускные пункты через границу, включая аэропорты, порты и наземные переходы.
Напомним, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране обнаружили новый штамм коронавируса.
Израил запретил въезд для британцев, а Германия прекратила авиасообщение с Соединенным Королевством.
В Великобритании вводят жесткий карантин из нового штамма, который может продлиться не один месяц.