Из-за нового штамма коронавируса более 10 стран закрылись от Британии (список)

После заявления премьер-министра Великобритании о новом штамме, все больше стран прекращают авиасообщение с Соединенным Королевством.

Более заразный штамм коронавируса уже обнаружили 9 раз в Дании, Нидерландах, Австралии и Италии, об этом сообщает BBC.

На данный момент нет данных, поддается ли новый штамм существующей вакцине. По словам Бориса Джонсона его научные советники заявляют, что новый штамм может оказаться на 70% заразнее.

Поэтому вслед за Нидерландами, Италией, Бельгией, Израилем и Германией ограничения с Британией вводят:

Ирландия – с сегодняшнего дня все авиарейсы из Великобритании приостановлены, как минимум на двое суток;

Франция – закрытие границ с сроком на 48 часов вступает в силу с сегодняшнего дня. Закрывают все перевозки по воздуху, воде и железной дороге;

Австрия – в скором времени объявит о своем решении, схожем с другими странами;

Латвия – закрывает авиасообщение с полуночи 21 декабря до 1 января;

Эстония – отменены авиарейсы с 21 декабря до 1 января;

Литва

Румыния

Болгария

Чехия

Швеция – сегодня примет решение о закрытии въезда из Британии;

Турция – приостановила полеты с Британии, Дании и Нидерландов. Срок введенных ограничений не озвучивается;

Швейцария – приостанавливает все авиарейсы в Великобританию и из нее до особого распоряжения;

Кувейт – закрывает авиарейсы на неопределенный срок;

Саудовская Аравия – сроком на одну неделю закрывает все пропускные пункты через границу, включая аэропорты, порты и наземные переходы.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране обнаружили новый штамм коронавируса.

Израил запретил въезд для британцев, а Германия прекратила авиасообщение с Соединенным Королевством.

В Великобритании вводят жесткий карантин из нового штамма, который может продлиться не один месяц.