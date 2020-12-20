Израиль запретил въезд для британцев, а Германия прекратила авиасообщение

Лидеры ЕС также инициируют закрытие границ Евросоюза для жителей Великобритании.

В Израиле запретили въезд для иностранцев из Великобритании, Дании и Южной Африки. Для граждан Израиля вводится двухнедельный гостиничный карантин. Об этом сообщает Times of Israel.

Иностранцев из этих стран не будут пускать в страну. Израильтяне, вернувшиеся из Великобритании, Дании и Южной Африки, должны будут пройти 2-недельный карантин в гостиницах. Самоизоляция может быть сокращена на основании отрицательного теста на коронавирус по прилету и через девять дней.

Уже в воскресенье, 20 декабря, прилетевшие 130 человек из Лондона были отправлены в гостиницы на карантин. Еще 30 человек отказались, с ними разбиралась полиция.

По данным немецкого Bild, Германия также инициирует закрытие границ Евросоюза для британцев. Глава правительства уже ведет соответствующие переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы сформировать решение, которое вынесется на рассмотрение членов ЕС.

Источники издания утверждают, что общий запрет для въезда британцев в ЕС будет утвержден. В правительстве Германии считают, что это необходимая мера предосторожности в свете нового штамма коронавируса в Британии, который может оказаться более заразным.

На данный момент правительство Германии согласовало закрытие авиасообщения с Британией с полуночи 21 декабря и до 6 января. Возможно, также будет закрыто железнодорожное сообщение и паромы.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с воскресенья, 20 декабря вводится четвертый уровень карантинных ограничений. Такое решение было принято из-за появления новой мутации коронавируса.

Также эксперты считают, что новая мутация коронавируса может быть важной вехой в его эволюции, но точных подтверждений пока нет.