Вирус адаптируется. Что беспокоит ученых в новой мутации коронавируса

Эксперты считают, что новая мутация коронавируса может быть важной вехой в его эволюции, но точных подтверждений пока нет.

Мутация вируса звучит пугающе, но в большинстве случаев они либо абсолютно бессмысленны, либо вирус изменяет себя таким образом, что начинает менее эффективно распространяться и умирает. Но случается и так, что мутации делают вирусы более заразными, пишет ВВС.

Пока нет прямых доказательство того, что новая мутация коронавируса, обнаруженная на юго-востоке Англии, может легче передаваться, вызывать более серьезные симптомы или сделать вакцину бесполезной.

Но существует две причины, по которым ученые пристально следят за ситуацией в Британии. Во-первых, количество случаев заражения новым видом коронавируса выше там, где выше заболеваемость в целом. Эти данные можно интерпретировать двояко.

Вирус мог мутировать так, что теперь легче передается между людьми. Но штамм также мог стать "успешным", заразив нужных людей в нужное время. Например, широкое распространение "испанского штамма" этим летом было результатом того, что люди заражались вирусом на отдыхе и привозили его домой.

На данный момент необходимы лабораторные эксперименты, чтобы выяснить, действительно ли новый штамм заразнее остальных видов коронавируса.

Другая причина обеспокоенности среди ученых заключается в том, как вирус мутировал.

"У него удивительно большое количество мутаций, намного больше, чем мы ожидали, и некоторые из них выглядят интересно", – говорит профессор Ник Ломан из британским консорциумом Covid-19 Genomics (Cog-UK).

Найдены два примечательных набора мутаций коронавируса. Оба содержатся в шиповидном белке вируса, который используется для заражения клеток в человеческом организме.

Мутация N501 изменяет наиболее важную часть шиповидного белка, известную как рецептор-связывающий домен (RBD домен) – своего рода "крючок", цепляющийся за клетку. Любые изменения в нем, которые облегчат проникновение вируса внутрь, дадут коронавирусу огромное преимущество.

"Это похоже на важную адаптацию вируса", – говорит Ломан.

Другая мутация – делеция H69/V70, которая возникала уже несколько раз, в том числе была найдена у инфицированной норки. Мутация обеспокоила ученых тем, что антитела из крови переболевших этим штаммом были слабее, чем в других случаях.

"Мы знаем, что есть новый штамм, но ничего не знаем о том, что это означает биологически. Еще слишком рано делать какие-либо выводы о том, насколько изменения серьезны", – говорит профессор из Университета Бирмингема Алан МакНелли.

Мутации в шиповидном белке также бросают тень на разработанные вакцины, так как три ведущих препарата от Pfizer, Moderna и Oxford, нацелены на шиповидный белок. Однако антитела атакуют несколько частей шипа. Вот почему представители здравоохранения по-прежнему убеждены, что вакцина будет работать и против нового штамма коронавируса.

С момента своего появления коронавирус мутирует около двух раз в месяц. Например, если взять первые образцы из Ухани и сравнить их с тем коронавирусом, что циркулирует сейчас, то их будет разделять около 25 мутаций.

Коронавирус все еще пробует различные комбинации мутаций, чтобы лучше заражать людей. Широкое распространение другого штамма G614 было как раз такой мутацией.

Но вскоре массовая вакцинация окажет новое давление на вирус, поэтому ему придется измениться, чтобы заражать людей, которые были иммунизированы. Если это действительно стимулирует эволюцию вируса, возможно, людям придется регулярно обновлять вакцины, как делается в отношении гриппа.